A los munícipes que vayan a limpiar al cementerio ¿Qué sigue, mandarlos a recoger la basura?

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este, RD. – El alcalde Dioris Anselmo Astacio (Dío) aseguró que con la inversión que se realizará en el cementerio Cristo Salvador, este no tendrá “nada que envidiarle a ningún cementerio privado”, pese a que actualmente el campo santo luce abandonado.

¿En los cementerios privados mandan a los familiares que vayan a limpiar las tumbas? No creo.

Obviamente, entre lo privado y lo público existe una diferencia entorno a las recaudaciones, sin embargo, el funcionario a cargo de una institución debe cuidar la forma y la manera de decir las cosas, especialmente cuando hay una responsabilidad de por medio, que debe ser asumida.

El Dioris como alcalde no es el mismo que cuando aspiraba.

Por ejemplo, en una de las etapas de sus aspiraciones les vimos limpiar de manera “desinteresada” los parques del municipio.



En otra etapa le vimos cambiar plásticos por alimentos, sin embargo…

A su llegada al Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), Astacio lo hizo en medio de una crisis con el tema de la basura, y quien se había vendido como el que podía solucionar el asunto, empezó estratégicamente y de manera gradual, a culpar a los munícipes por lanzar la basura en las esquinas.

Lo que antes era «incapacidad» de parte del alcalde de turno, pasó a ser culpa de los munícipes.

Comenzó a meter “preso, preso” a personas con aspecto de enajenados mentales, donde la realidad del asunto lo era la incapacidad de parte del ASDE para establecer una eficiente recolección en los distintos sectores mediante ruta y frecuencia.

Sobre el tema del cementerio…

Claro que como alcalde puedes admitir que los recursos no dan abasto y concientizar e invitar a los familiares para que se sumen a operativos y jornadas de manera conjunta con el Ayuntamiento.

Pero, no poner en tela de juicio si les duelen sus muertos por no ir a limpiar una tumba…

El munícipe de clase media-baja en su mayoría, no tiene la cultura de visitar los cementerios, pero, esto no quiere decir que no le duelan sus muertos señor alcalde.

Si en vez de alcalde fuera candidato, le aseguro, que se inventaría algún operativo “desinteresado” para motivar a los munícipes a limpiar las tumbas de sus familiares, lejos de señalarlos como los culpables de que el presupuesto que maneja no le alcance para darle mantenimiento al Cristo Salvador al nivel de un cementerio privado.

¿Qué pasa con el ciudadano comprometido con el municipio de manera “desinteresada”?



Asuma el cargo con responsabilidad, acepte las debilidades del mismo, y deje la charlatanería de querer tapar las incapacidades e ineficiencias por las razones que sean, culpando a los munícipes.

¿Los manda hoy a limpiar las tumbas, y mañana que sigue, mandarlos a recoger la basura por usted?