A solicitud de Obras Públicas, Edeeste suspenderá el servicio la madrugada del domingo y lunes en sectores periféricos de la autopista Las Américas

Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que realizará una suspensión temporal del servicio eléctrico la madrugada del domingo 23 y la madrugada del lunes 24 de noviembre, en sectores periféricos de la autopista Las Américas, municipio Santo Domingo Este, a solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Según se indica en un documento enviado por el viceministro de Supervisión y Fiscalización del MOPC, ingeniero Robinson Durán Rodríguez, la petición tiene como objetivo lograr el enfriamiento de las líneas eléctricas aéreas en el kilómetro 10 y 12 ½ de la autopista Las Américas, para “el desmonte y traslado de las vigas de los pasos peatonales situados en dichos tramos”.

Edeeste destaca que los trabajos de Obras Públicas coordinados por el Consorcio Autopista Las Américas tienen previsto realizarse ambos días en horarios de 12:00 de la noche hasta las 4:00 a.m.

En ese sentido, la empresa distribuidora señala que los circuitos a des energizar serán el VDU801 que comprende los barrios Arismar, Barrio Nuevo, Campechito, Los Farallones, Frailes I, Farallones, Los Tres Ojos, Lotes y Servicios, Maquiteria, Marbella III y Residencial Parque del Este.

Además, el circuito ERBI04, el cual incluye los sectores Barrio Nuevo, Frailes II, Frailes III, Marbella II, Marbella III, Molinos-América, San Bartolo de Los Frailes y Farallones.

Edeeste reafirma que la seguridad de la ciudadanía, de su personal técnico y del equipo de Obras Públicas es una prioridad absoluta. Por esta razón, la empresa acoge estas solicitudes técnicas que permiten realizar intervenciones sensibles con las condiciones adecuadas, garantizando un entorno seguro durante el desarrollo de los trabajos en la autopista Las Américas.

La distribuidora llama a los clientes residente en los sectores señalados, tener paciencia y la confianza de que el servicio eléctrico será restablecido a la medida que concluyan los trabajos indicados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).