Abinader destaca reducción de la pobreza de 25.8 % en 2019 a 17.3 % en 2025

Mandatario reitera que los programas sociales se enfocan en quienes más lo necesitan, sin más requisitos que la necesidad, y llamó a identificar nuevas familias vulnerables

Directora de Supérate, Mayra Jiménez, afirma que la protección social es un derecho de la población vulnerable y un compromiso del Gobierno para mejorar su calidad de vida

Fuente externa

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader sostuvo un diálogo con 6,000 familias beneficiarias de Supérate, donde escuchó sus experiencias y reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de este programa social, que impacta a más de 1.4 millones de hogares en la República Dominicana, promoviendo inclusión, bienestar y oportunidades.

El encuentro, celebrado en el Centro de Convenciones de Sans Soucí, reunió a participantes de iniciativas como Aliméntate, Bonogás, Bonoluz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer y el Fondo de Discapacidad, como parte de una política pública orientada a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Durante el acto, el mandatario destacó el impacto de estos programas en el desarrollo personal de los beneficiarios, al fomentar la confianza, la comunicación y la superación, al reiterar que los programas sociales están dirigidos a quienes más lo necesitan, sin más condicionamientos que la propia vulnerabilidad, e hizo un llamado a colaborar en la identificación de familias que requieren apoyo.

“Aquí en este programa no se le exige absolutamente ninguna condición que no sea la necesidad que tienen cada uno de ustedes. Queremos decírselo, expresárselo y repetírselo: nuestro interés es llegar a las familias, a las personas que más lo necesitan en cada provincia, en cada barrio y en cada sector”, manifestó el mandatario.

El jefe de Estado defendió la continuidad de las ayudas sociales en el contexto internacional actual, señalando que deben consolidarse para que las familias enfrenten las dificultades con resiliencia. Asimismo, enfatizó que el Gobierno es un servidor de la ciudadanía, por lo que los beneficiarios deben cumplir con las normas y convertirse en ejemplos de progreso.

El presidente Abinader, indicó que la política social es más efectiva cuando se basa en la realidad de las personas, enfoque reforzado mediante jornadas de diálogo territorial que permiten conocer las necesidades de las comunidades y fortalecer la protección social.

También destacó los avances en la atención a personas con condiciones especiales a través de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) y unidades de intervención territorial, ampliando el acceso a servicios especializados en distintas provincias. De igual modo, resaltó los progresos en empleo, capacitación e inclusión social, facilitando el acceso a oportunidades laborales y derechos básicos.

El mandatario valoró historias de superación de beneficiarios y el impulso al emprendimiento, especialmente en mujeres que han iniciado pequeños negocios con respaldo estatal, fortaleciendo su independencia económica.

En cuanto a la violencia intrafamiliar, exhortó a denunciar cualquier tipo de agresión y aseguró que el Gobierno continuará fortaleciendo los programas de apoyo a víctimas.

Además, resaltó iniciativas como la agricultura familiar, que fortalecen la producción local y generan ingresos en comunidades rurales, así como el compromiso con las personas adultas mayores, promoviendo su protección y bienestar. También, valoró la vocación de servicio de los equipos que ejecutan estas iniciativas, destacando que están diseñadas para llegar directamente a quienes más lo necesitan.

Al concluir, llamó a aprovechar estas oportunidades y reiteró que el Gobierno seguirá fortaleciendo los programas sociales, enfocados en la realidad de las personas. “Estamos para servirles. En este proceso de consultas queremos que nos compartan sus mejores ideas y sugerencias. Somos servidores públicos; no tienen que agradecernos. Lo que deben es cumplir con los reglamentos y las líneas del programa, para que puedan convertirse en ejemplos de éxito y superación, como muchos de los que están aquí hoy”.

Protección social como derecho y compromiso del Estado

En las palabras de apertura, la directora de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, afirmó que la política social es más efectiva cuando toma en cuenta la realidad de las personas, por lo que la institución recorre comunidades para conocer sus aspiraciones.

Expresó que la protección social no es una ayuda ni un favor, sino un derecho de la población vulnerable y parte del compromiso del Gobierno de garantizar mejores condiciones de vida y mayores oportunidades. Asimismo, señaló que la ampliación de programas como Aliméntate, Bonogás y Bonoluz ha contribuido a la reducción de la pobreza, que pasó de 25.8 % en 2019 a 17.3 % en 2025, una disminución de 8.5 puntos porcentuales.

Durante el diálogo se presentaron testimonios que evidencian historias de superación, donde los programas sociales han generado oportunidades y desarrollo económico en las familias.

El encuentro tuvo como objetivo escuchar a las familias para una toma de decisiones más focalizada, fortalecer la articulación institucional y avanzar hacia un modelo de protección social más inclusivo y efectivo.