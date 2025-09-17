Abinader informa DNCD ha decomisado más de 226 mil kilos de drogas y detenido a más de 182 mil personas en últimos cinco años

Fuente externa

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader informó este lunes que, entre 2020 y 2025, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) logró decomisar 226,046 kilogramos de drogas mediante operativos nacionales e internacionales. De ese total, 158,672.94 kilos fueron ocupados en territorio dominicano y 67,373.79 kilos en el extranjero, gracias a acciones conjuntas de inteligencia.

Destacó además la incautación de 144 embarcaciones, 13,446 vehículos, 1,596 armas de fuego, siete aeronaves y activos financieros que superan los USD$13 millones y más de RD$188 millones.

El mandatario destacó además la incautación de 144 embarcaciones, 13,446 vehículos, 1,596 armas de fuego, siete aeronaves y activos financieros que superan los USD$13 millones y más de RD$188 millones. Señaló que, en este mismo período, fueron detenidas 182,815 personas vinculadas a delitos de narcotráfico, microtráfico, lavado de activos y actividades conexas.

Estas informaciones las ofreció el presidente Abinader durante LA Semanal con la Prensa que se desarrolla cada lunes en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional y que hoy tuvo como título “La lucha continúa”.

Abinader subrayó que solo en operaciones internas la DNCD realizó 9,685 allanamientos y 921,823 interdicciones en espacios públicos, lo que permitió arrestar a 171 mil 206 personas y decomisar 46.6 millones de gramos de drogas. Asimismo, informó sobre el decomiso de RD$145 millones, USD$595 mil y EUR$1,512, además 1,443 armas de fuego, miles de armas blancas, motocicletas, teléfonos móviles, equipos de comunicación, chalecos antibalas y balanzas utilizadas en actividades ilícitas.

En el Ambinto Internacional

En el ámbito internacional, el jefe de Estado resaltó la extradición de 170 prófugos requeridos por tribunales estadounidenses y 72 deportaciones adicionales, lo que coloca a la República Dominicana en la tercera posición mundial en cooperación con el U.S. Marshals Service, en coordinación con agencias como la DEA, FBI, Homeland Security Investigations e INTERPOL.

El presidente destacó además la creación del Departamento sobre Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, la implementación de un Centro Especializado de Documentación e Inteligencia Técnica —primero en la región—, y el impulso a la reforma integral de la Ley 50-88, que contempla sanciones más severas, la creación de tribunales especializados y medidas de prevención con enfoque en salud pública.

Control químico y precursores

En materia de control químico y precursores, se implementaron controles preventivos a empresas y solicitantes de nuevas licencias, el Proyecto Digital DNCD para validación de prescripciones, el remozamiento de depósitos y sustancias médicas controladas, la resolución 001-2025 para ajuste de servicios, y el decreto 275-21 para la eliminación de alcohol adulterado, previniendo la diversión de materiales hacia la producción ilícita.

Formación Académica

La formación académica ha sido clave: se realizaron 885 actividades como cursos, talleres, diplomados y charlas, impactando a 48.163 personas, con un enfoque en prevención y fortalecimiento técnico. Paralelamente, la Ruta de la Prevención (Piloto), dirigida a niños, adolescentes y jóvenes de poblaciones vulnerables, ha alcanzado a 450 estudiantes en 49 centros educativos, capacitando a 48 profesionales (directores y psicólogos) en un modelo multisectorial que involucra líderes comunitarios.

Tráfico interno de drogas

En operaciones contra el tráfico interno de drogas para consumo (OCTCI), se ejecutaron 9.685 allanamientos y 921.823 intervenciones en espacios públicos, resultando en 171.206 personas detenidas vinculadas a microtráfico y delitos conexos, con la incautación de más de 46,6 millones de gramos de drogas.

Los decomisos adicionales suman RD$145 millones, US$595 mil y EUR 1.512, junto con 1.443 armas de fuego, armas blancas, vehículos, motocicletas, teléfonos, radios de comunicación, chalecos antibalas, balanzas y máquinas tragamonedas. Todo ello respaldado por una modernización tecnológica y táctica para la seguridad nacional.