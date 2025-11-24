Abinader lanza Navidad 360 con 15 millones de raciones para el pueblo

Fuente externa

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, puso en marcha este domingo el programa Navidad 360, que distribuirá más de 15 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas.

Asimismo el programa tiene previsto beneficiar a 25 mil familias con enseres del hogar y permitirá techar otras seis viviendas durante estas festividades navideñas.

Durante el acto, el director general de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Arbona explicó que la institución tiene contemplada la implementación de diversos programas dirigidos a intervenir sectores de escasos recursos, con el fin de garantizarles una temporada navideña tranquila y feliz, tal como desea el presidente Abinader y por lo cual trabaja diariamente.

“Este año, a través de Navidad 360, se atenderá a la población de manera integral con la entrega de cenas y almuerzos navideños, kits de raciones crudas, enseres para el hogar, jornadas médicas, acompañamiento a familias en condición de vulnerabilidad y programas para niños, adultos mayores y embarazadas. Una Navidad completa”, afirmó el funcionario.

Indicó además que, por disposición del presidente Abinader, la DASAC entregará 1.5 millones de raciones de alimentos crudos propios de la temporada.

Explicó que la denominación “360” responde a que durante el período navideño se ofrecerá apoyo a las familias dominicanas en todas las dimensiones posibles. “Será una Navidad redonda que abraza todas las realidades del pueblo dominicano”, señaló.

Féliz Arbona también presentó formalmente la DASAC, surgida de la fusión de dos entidades emblemáticas: los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED) y el Plan Social de la Presidencia. “Esta institución nace de la integración de dos organismos que lograron importantes avances bajo su liderazgo, presidente: la expansión nacional, la dignificación de la alimentación comunitaria, la respuesta oportuna ante emergencias y la cobertura ampliada a familias vulnerables, entre otros grandes logros”, sostuvo.

La actividad se realizó en la explanada frontal del Faro a Colón, en Santo Domingo Este, y contó con un espectáculo artístico con la participación de reconocidas figuras del entretenimiento. Además, se ofreció una cena navideña a todos los asistentes.

Participaron en el acto la gobernadora provincial, Lucrecia Santana; el director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) Robert Polanco; y los alcaldes del Distrito Nacional, Carolina Mejía; de Santo Domingo Este, Dio Astacio; y de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo.