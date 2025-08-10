Fuente Externa

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader visitó este sábado el sector de Capotillo, donde evaluó los avances del plan que ejecuta el Ministerio de Interior y Policía junto a la Policía Nacional, para fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El mandatario explicó que el proyecto no solo contempla acciones de seguridad, sino también la construcción de más escuelas, centros comunitarios, instituciones técnicas y otras obras de infraestructura.

“Queremos transformar la imagen de Capotillo, igual que hicimos con la Duarte con París, donde antes reinaba el caos y hoy es un espacio renovado”, expresó.

El jefe de Estado, indicó que ya se han realizado dos reuniones en el Palacio Nacional para coordinar las acciones, las cuales estarán lideradas por la alcaldesa Carolina Mejía con el respaldo del Gobierno central. Asimismo, señaló que aún se requiere más trabajo para mostrar resultados tangibles, y que su visita busca evaluar en el terreno el plan propuesto antes de tomar decisiones finales.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la supervisión al stand del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), que benefició a cientos de residentes de Capotillo y zonas cercanas con una jornada de ventas de alimentos a precios bajos.

Venta de productos a precios bajos

Durante el recorrido, el director del Inespre, David Herrera Díaz, explicó al presidente Abinader los programas que actualmente ejecuta la entidad oficial.

El operativo incluyó la venta de productos como arroz a 30 pesos la libra; pollo a 50 pesos la libra; cartón de huevos a 160 pesos; plátanos a 2 pesos; papa a 30 pesos la libra; 400 gramos de habichuelas a 50 pesos; azúcar a 30 pesos la libra, entre otros.

Herrera Díaz destacó que se mantienen programas como bodegas móviles, mercados de productores y nuevas rutas como “Guineo a peso”, con el objetivo de conectar directamente a productores y consumidores, reduciendo los costos.

Supervisa Jornada de Inclusión Social

Posteriormente, el mandatario, junto al director de la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, se trasladó a la Escuela Básica Salomé Ureña para visitar la Jornada de Inclusión Social, realizada como parte de la intervención integral que ejecuta el Gobierno en el sector desde el pasado mes de junio.

Al dirigirse a los presentes, el gobernante manifestó que con estas acciones su Gobierno busca devolver a la población lo que paga con sus impuestos.

Durante la jornada, cientos de personas en condiciones de vulnerabilidad recibieron servicios de distintas entidades estatales que forman parte de las políticas sociales del Gobierno.

Iluminación, educación y recreación en Capotillo

Luego, el mandatario, acompañado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, encabezó la entrega de 500 lámparas para el alumbrado público, 500 mochilas escolares y 18 canchas móviles, con el objetivo de reforzar la iluminación, la educación y la recreación en la comunidad.

La ministra de Interior y Policía resaltó que la instalación de luminarias contribuirá a reforzar la seguridad ciudadana en las calles, mientras que la entrega de mochilas escolares busca apoyar la educación de los niños y jóvenes del sector. Asimismo, las canchas móviles ofrecerán espacios recreativos para fomentar el deporte y la sana convivencia.

Esta actividad forma parte de las acciones del Gobierno para mejorar la calidad de vida en las comunidades, fortaleciendo la seguridad, la educación y el desarrollo social en todo el país.

Supervisa programa Familia Inclusiva

El jefe de Estado, junto al presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, concluyó su jornada de trabajo con la supervisión de los trabajos del programa Familia Inclusiva que ejecuta el Gobierno. En el marco de este programa, miles de familias vulnerables del sector recibieron apoyo mediante la entrega de raciones de comida, enseres y electrodomésticos, así como el embellecimiento de sus viviendas y la reparación de techos y caminos vecinales.

Durante el recorrido, el mandatario visitó una de las viviendas intervenidas, donde conversó con la familia propietaria y les compartió parte de los planes de intervención para el sector.

Acompañaron al presidente Abinader, los ministros de Interior y Policía, Faride Raful; de Educación, Luis Miguel De Camps; la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía; el director de la Policía Nacional mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; los directores de Inespre David Herrera Díaz; de Propeep, Robert Polanco; del Plan Social de la Presidencia; Yadira Henríquez; de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo Barrial, Rolfi Rojas.

Dirección de Prensa del Presidente