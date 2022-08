Acciones de la justicia independiente tienden a confirmar que el PLD es difamado e injuriado

Por Robert Vargas

Los estrategas del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), junto a un grupo de organizaciones «independientes», lograron afincar la narrativa de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es una entidad corrupta en sí misma, que habría malversado miles de millones de pesos de los fondos públicos.

Sin embargo, la «justicia independiente» hasta ahora («sin querer queriendo») ha logrado pulverizar las versiones de que el PLD ha malversado los fondos públicos e incurrido en enriquecimiento ilícito durante los últimos 16 años.

Sin embargo, la narrativa contra los peledeístas está firmemente insertada en el imaginario colectivo que creyó lo que se le decía.

De hecho, el presidente Luis Abinader ha propiciado las acciones de la «justicia independiente» para que esta actúe según su criterio, con la esperanza de llevar a prisión la mayor cantidad de peledeístas posible.

Dos años después de haberse instalado el actual gobierno, no hay en prisión ni un solo alto cargo del PLD condenado de manera definitiva por los tribunales en base a las presuntas operaciones ilícitas de los ex gobernantes.

Tampoco está imputado ni un solo miembro del Comité Político del PLD.

En otras palabras, se trataría de «mucho ruido y ocas nueces».

Waldys Taveras es un dirigente del PRM y Secretario Ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, además de ser un experto abogado.

Con él hemos conversado brevemente sobre este tema y nos ha dado su opinión experta, la que, seguro, no será del agrado de los creadores de la narrativa de la presunta corrupción peledeísta.

Él considera que el PLD ha sido difamado e injuriado.

Concretamente, esto es lo que nos expresó el amigo Waldys:

-«El PLD, acusado de malversación de fondos públicos y de enriquecimiento ilícito en sus últimos 16 años de gobierno, es un partido difamado e injuriado PUES SOLO DOS DE SUS CONNOTADOS MIEMBROS ESTAN SIENDO ACUSADOS, Jean Alan Rodríguez y Fernando Rosa, ninguno de los miembros o ex miembros de su Comité Político se le han presentado acusaciones los imputados por el Ministerio Público en actos de corrupción son militares, familiares del Ex Presidente y empresarios» Waldys Taveras

Por tanto, a partir de esta explicación de Taveras, parece que sea correcto detenerse más en los detalles antes de creer o descartar la narrativa oficial.

En todo este proceso, el Ministerio Público ha contado con una excelente maquinaria de relaciones públicas que da por verdades absolutas sus versiones, que endulzancon el uso altisonante de «frases cohetes».

Sin embargo, lo que no han podido demostrar aún en los tribunales es que el PLD sea una presunta corporación delincuencial.

Una cosa es la que se dice, y otra muy distinta la que se demuestra con hechos y sentencias definitivas, no con arrestos por tiempo indefinidos contra de personas a las que el Ministerio Público les arrebata su presunción de inocencia y, al contrario, los trata como presuntos culpables.