Adán Peguero le sale al frente a Soto Lara; tacha de irresponsables las imputaciones de éste contra el PRM

Por Robert Vargas

El presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), en Santo Domingo Este, Adán Peguero, reaccionó molesto contra el abogado Manuel Soto Lara, quien ha asumido la ofensiva del Director de Defensoría del Espacio Público del ASDE, Melvin Hiraldo.

Según Soto Lara, el PRM y las tendencias que lo componan son capaces de incurrir en «crímenes» unos contra otros en la defensa de sus particulares intereses.

El abogado acusa al líder perremeísta y ex presidente del país, Hipólito Mejía, de haber inducido, presuntamente, a la ex fiscal Olga Diná Llaverías para que imputara de cargos criminales al ex candidato a regidor perremeísta Rafael Lara por su presunta implicación en el asesinato del regidor del PRM José Catalino Sánchez, en 2016.

Sánchez era de la fracción de Hipólito Mejía y Lara un seguidor de Luis Abinader.

Lara fue condenado a 20 años de prisión por su presunta participación en el crimen, pero un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que este debe ser sometido a un nuevo juicio puesto que fue condenado sin que fueran aportadas pruebas que destruyeran su inocencia.

Debido a esa situación, Soto Lara la emprende contra el PRM y sus líderes.

-«Si ellos son capaces de incurrir en un crimen contra sus propios compañeros para favorecer a una tendencia, ¿Que cosa no son capaces de hacer contra Melvin Hiraldo, quien es del Frente Amplio?

Hiraldo reclama la vacante dejada en el Concejo de Regidores tras la muerte abrupta y por una enfermedad del regidor perremeísta Fausto Aquino, Papito.

El PRM, sin embargo, considera que el puesto le corresponde a la perremeísta Angela Mariñez.

La reacción de Adán Peguero

-«Yo considero que esas imputaciones de Soto Lara contra el PRM, Hipólito Mejía y Luis Abinader es una irresponsabilidad de su parte», le dijo Peguero a Ciudad Oriental.

-«El PRM se apega siempre a las leyes y ala defensa de los perremeístas y que sepa él (Soto Lara), y quienes lo auspician que nosotros defenderemos a la compañera Angela Mariñez», agregó Peguero.

Precisó, además, que bajo ninguna circunstancia el PRM admitirá que le sea entregado a otro partido una regiduría que le corresponde a un perremeísta.

Está va dirigido a Soto Lara, a Melvin Hiraldo y a quienes pudieran estar detrás de ellos actuando bajo la sombra, puntualizó.

Reclamó que «si ellos y sus auspiciadores quieren regidores, que se los ganen en las urnas buscando votos».

Hiraldo es un hombre de la extrema confianza del alcalde Manuel Jiménez.

El pleito por ocupar el puesto se perfila como un aparente enfrentamiento entre el PRM y el alcalde Jiménez, aunque este no se ha referido públicamente al tema, pero varios funcionarios de su entorno próximo están implicados en el diferendo a favor de Hiraldo.