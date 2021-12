ADIA-RD pide presidente Abinader detener cacería de profesionales y técnicos agropecuarios están en condiciones deplorables

Por Wilson Guerrero

Barahona, R.D. –La Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos (ADIA-RD), le hace un enérgico llamado al presidente de la República, Luis Abinader Corona, a fin de que pare ya la cacería de profesionales agropecuarios, que por más de 30 y 40 años han estado laborando en el sector público y, quienes por más de un año vienen pasando penurias, hambre y vicisitudes junto a sus familias al no tener el sustento diario por estar cancelados sin ninguna justificación.

A través de su presidente, Buenaventura González Pérez, ADIA denunció que el 20 de este mes de diciembre fue cancelado del Ministerio de Medio Ambiente, el ingeniero Guarionex Leger, un técnico de alto nivel académico, de moral y honestidad incuestionable a la fecha, además, un técnico de base que ha desempeñado las funciones de: director regional de Foresta, director regional del INDRHI en la Dirección Regional Sur (Región Enriquillo), entre otras.

“Es lamentable que un profesional de esa calidad, quien en la última década ha desempeñado una labor en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde ha sido un defensor a carta cabal de los recursos naturales, único técnico a nivel nacional en esa institución, que sin habérsele puesto la categorización del sueldo, ha enfrentado continuamente en las fronteras de la región Enriquillo a los depredadores de bosques para fabricar carbón, a los empresarios, sabiendo que está prohibido han iniciado la siembras de aguacates y otros rubros, los militares asignados a ese Ministerios, quienes son los principales responsables de las violaciones, producto del macuteo”, señaló González Pérez.

Destacó, que Leger es un técnico, que ha arriesgado su vida, incautando y destruyendo ante los ojos de muchos funcionarios, enormes hornos de carbón en varios lugares de la región; pero todo este trabajo no ha sido tomado en cuenta, porque a los funcionarios corruptos no les conviene tener cerca hombres como éste.

Agregó que el referido técnico ha laborado en el Estado, algo más de 37 años, con 67 de edad, devengando un sueldo mísero de RD$32,000 pesos, por debajo del mínimo del sector agropecuario, que es de RD$35,000, pero que sin embargo en ese y otros ministerios, hay personas sin ningún nivel profesional, ocupando puestos de profesionales y devengando altos salarios, tanto de la administración pasada como de la actual. “¿Cómo es posible esto, señor presidente? Esto llora ante la presencia de Dios, exclamó.

Así mismo manifestó, que cancelando profesionales de esta categoría no habrá más Sierra de Bahoruco y denunció, que esta ha sido devastada en gran parte por empresarios nacionales y extranjeros para la siembras de aguacates y otros rubros agrícolas, a todo esto debe agregarse también los productores de carbón, quienes migran del país vecino y se internan en dicha Sierra como si fuera de su propiedad, sin que las autoridades se lo impidan, ya que, señor presidente, en dicho lugar no hay guardas parques, debido a que los designados se marcharon porque no se les pagaba y dos o tres que hacían algo de sus labores fueron desvinculados.

El ingeniero Buenaventura González, expresó su dolor, debido a que estos bosques, son los que favorecen la acuífera para la producción de los rubros alimentarios para la población nacional y la protección de especies animal y vegetal.

De igual manera, puntualizó que estos males y crímenes al medio ambiente de la República Dominicana, se están produciendo también en el municipio de San José de las Matas, en los lugares como: El Rubio, Eduardo y los Ramones, sin que las autoridades hagan nada al respecto.

Señor presidente Abinader, en nombre de ADIA-RD, le solicitamos de todo corazón y encarecidamente la reposición del ingeniero Guarionex Leger, así como de todos los técnicos desvinculados en su gobierno por los Ministros de Agricultura y Medio Ambiente, quienes a pesar de haber acordado con nuestro gremio el cese de las cancelaciones y reposición de los que han sido cancelados, no han cumplido con los acuerdos aprobados y mucho menos le han tomado la palabra a usted excelentísimo señor presidente, quien también nos prometió que eso se resolvería, pero que ahora se ha agravado.

Finalmente dijo, que los profesionales de la base, así como las autoridades son responsables de la seguridad alimentaria de la población, por lo que entiende que el cese del maltrato a los profesionales llevaría paz y armonía a las familias que hoy están sufriendo porque estos pilares del hogar se van derrumbando.