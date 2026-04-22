ADP acusa al MINERD de falta de planificación por colapso de plataforma docente

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Santo Domingo, RD. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) culpó hoy al Ministerio de Educación del colapso de la plataforma de Internet que sostenía la quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), porque no hizo las pruebas necesarias a ese sistema que, iba a interconectar a miles de maestros y servidores del sistema educativo nacional.

“La ADP califica como una falta de planificación y de previsión del Ministerio de Educación el colapso de la quinta etapa de la evaluación de desempeño”, aseguró Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicación y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo del gremio de maestros.

ADP denuncia problemas de Internet complican evaluación de maestros en el país Dijo que el Ministerio está consciente de los problemas de conectividad que tiene el país, sobre todo, en regiones remotas como el sur y la zona fronteriza.

“Todo parece indicar que el ministerio no hizo la prueba de estrés que debió hacerle a la plataforma pensando en la conectividad de miles de maestros al mismo tiempo que iba a estresar la plataforma”, siguió diciendo.

Indicó que la ADP llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación para, en el menor tiempo posible, reiniciar la quinta etapa de la evaluación.

Dijo que esta dependencia estatal está haciendo la programación y ajustando la conectividad de Internet, para que los exámenes de la quinta etapa puedan reiniciarse.

Proponen realizar 5ta y 6ta etapa de manera simultánea.

“Hemos hecho una propuesta al Ministerio para que, de manera simultánea, se pueda llevar a cabo la sexta etapa que corresponde a la observación de la clase y que envuelve al 50 o al 55% del magisterio y que se lleve también entonces con nicho más reducido, si es posible la quinta etapa, que envuelve a psicólogos, orientadores, coordinadores pedagógicos, dinamizadores, bibliotecarios y directores de centro”, significó.