ADP denuncia problemas de Internet complican evaluación de maestros en el país

Fuente externa

Santo Domingo, RD. – El Prof. Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y miembro de la Comisión Evaluadora, denunció el colapso de la velocidad en la línea de Internet del Ministerio de Educación ocasionando retraso en el desarrollo de la quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), correspondiente al ejercicio de rendimiento profesional que inició hoy, a las 8:00 de la mañana, en el territorio nacional.

“Ha colapsado la velocidad del Internet”, aseguró Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y miembro de la Comisión Evaluadora.

Manifestó que la situación obliga a los participantes en la evaluación a durar hasta 5 minutos en la respuesta a una pregunta. “Hay maestros que no pueden llegar a más del 50% de las preguntas en el tiempo que está estipulado y la plataforma se cierra”.

El hecho obligará a reprogramar la evaluación en los lugares donde los convocados a examinarse no han podido avanzar. ´´Hemos reportado este hecho al viceministerio de Acreditación y Certificación Docente para que tome las medidas de lugar”, afirmó el dirigente magisterial.

“Estamos procediendo en esos centros donde existe ese proceso hasta que pueda subir la velocidad del internet”, insistió De la Rosa, mientras realizaba un recorrido por diversos centros sedes del proceso de evaluación.

De la Rosa exhortó a los docentes a mantener la calma y aseguró que el gremio está monitoreando el proceso, además dio garantía de que ningún docente quedará sin evaluarse, por situaciones que escapan de las manos de los docentes.