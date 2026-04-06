ADP presentará conclusiones del Congreso Pedagógico el 13 de abril

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El 13 de abril, fecha del 56 aniversario de la ADP, se realizará la plenaria, en la que participará el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps y el prestigioso medico doctor José Joaquín Puello Herrera disertará sobre la neurociencia y el aprendizaje.

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, informó que las conclusiones del Primer Congreso Pedagógico: “La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio”, serán dadas a conocer el próximo 13 de abril, mediante una plenaria, con la participación de más de 500 delegados de todo el país, en el marco del 56 aniversario del sindicato.

Hidalgo también reveló que la ponencia principal de esa plenaria será sobre el tema de la neurociencia y el aprendizaje en el aula, a cargo del prominente médico dominicano doctor José Joaquín Puello Herrera.

El presidente de la ADP, además, anunció que el ministro de educación, Luis Miguel de Camps, participará en la plenaria del Congreso Pedagógico, en la cual habrá también un panel donde se abordará el tema de los cinco pilares de la educación pública.

“El magisterio habló claro y alto en las jornadas de los grupos pedagógicos, donde los maestros debatieron y discutieron en seis mesas temáticas los ejes del Congreso Pedagógico y todo esto lo vamos a presentar a la nación en las conclusiones que tendrán lugar el próximo 13 de abril, fecha en que celebramos el 56 aniversario de la ADP”, declaró Hidalgo.

Explicó que además se le llevará un documento con las conclusiones de estos trabajos al presidente de la República, Luis Abinader.

Dijo que unos 500 delegados participarán en ese acto de clausura del congreso.

El Primer Congreso Pedagógico: “La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio” logró una alta participación de docentes, en las mesas de discusión que se realizaron en los municipios y zonas de las 32 provincias del país.

Se recuerda que el presidente de la ADP había informado que, durante las primeras discusiones del Congreso Pedagógico, el eje de Tecnología e Inteligencia Artificial despertó mucho interés de los docentes, así como también el eje Educación pública, Carrera Docente y 4% del PIB para educación despertó el análisis más apasionado del magisterio en esta primera jornada.