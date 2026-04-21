Juan Hubieres y organizaciones sociales de SDN acuerdan luchar contra alzas de combustibles y canasta familiar

Por Amsurys Florenzan

Santo Domingo Norte.– El presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano),Juan Hubieres, inició este martes encuentros sociales con diversas organizaciones comunitarias y religiosas de Santo Domingo Norte, en procura de aunar esfuerzos para lucha contra los altos costos de los combustibles y la canasta familiar.

Durante el encuentro que sumó el respaldo de líderes religiosos, organizaciones comunitarias y asociaciones campesinas, Hubieres fue enfático al señalar que sectores del Gobierno quieren que suban los precios del pasaje, impulsando cada día un abusivo costo de los combustibles justificando en los conflictos internacionales, al tiempo de calificarlo de «falsedad» que la situación entre Estados Unidos e Irán sea la causa real del costo local.

¡Se calientan las calles! Protestas y huelgas sacuden el país contra minería y alto costo de la vida Hubieres enfocó gran parte de su intervención en lo que denominó la «evasión legalizada» y los privilegios fiscales de los sectores más acaudalados del país, señalando que el país no puede seguir creciendo solo para los ricos.

Mientras que la presidente de la Coalición de Amas de Casas, Petronila Medina, dijo que la situación económica amerita un diálogo con el gobierno pero que, si el mismo no quiere hablar con el pueblo, entonces, el pueblo va a luchar o a pelear porque los pobres son más en el país. Al mismo tiempo se mostró dispuesta a respaldar el plan de lucha que presentó el líder choferil Juan Hubieres.

De su lado, el presidente de la Coalición Comunitaria, Freddy Suero, también se mostró de acuerdo con los planteamientos de lucha de los choferes porque son los que día a día mueven a todas las personas que salen y entran a la comunidad; y, porque en la zona de Villa Mella como ciudadanos enfrentan muchas precariedades.

“La situación económica que arropa el país también afecta a los pastores, porque consumimos y, la canasta ha subido de precio a unos niveles que lo hemos sentido negativamente y nuestras congregaciones sienten el peso de la carestía cada vez que tiene que comprar los insumos”,

”Tenemos en la comunidad tantos choferes que están pasando por estos procesos económicos que están afectando su familia, porque el consumo está muy alto, por eso nosotros nos identificamos” explicó el presidente de la Confraternidad de Pastores de Santo Domingo Norte.

En el evento Hubieres anunció que continuará las consultas en otros sectores populares del Gran Santo Domingo, al tiempo de que dejó claro que por el momento no habrá un aumento de los pasajes,

Finalmente, Juan Hubieres advirtió que será sancionada cualquier ruta que esté afiliada a Fenatrano que decidan de forma unilateral aumentar los precios del pasaje.