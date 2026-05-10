Fuente Externa

Santo Domingo, R.D. El periodista dominicano Paúl Pimentel Blanco pasa a formar parte de los presentadores del Matutino Su Mundo, un programa de entrevistas a personalidades que generan opinión pública y de comentarios del acontecer nacional e internacional.

Pimentel Blanco explicó que este espacio es dirigido por el comunicador Graymer Méndez e integrado por los periodistas Roberto Monclus y Ana Deysi Guerrero y se transmite de lunes a viernes 7:00 a 9:00 de la mañana en los canales 101 de Claro, 81 de Altice y Aster, 46 de Wind Telecom, 20 de Tele-Cable Dominicano, en 150 cableras a nivel nacional e internacional y en vivo 24 horas al día en el portal web www.sumundotv.com.

“Para mi es un grato placer conectar nuevamente con el público dominicano a través de este espacio, compartiendo noticias de impacto, entrevistas y opiniones de lo que sucede día a día, de manera objetiva, veraz y con gran responsabilidad como siempre me he manejado”, expresó el periodista.

Paúl Pimentel Blanco agradeció la oportunidad y confianza depositada por los ejecutivos de Multimedios Su Mundo y de su presidente el empresario Ismael Reyes.

Otros proyectos

Pimentel Blanco informó que también participa diariamente como panelista en el nuevo programa Al Medio Día La Plataforma, un show de entrevistas, comentarios, temas sociales y presentaciones artísticas que se difunde de lunes a viernes de 12 a 2 pm por Catorce TV del grupo ACD Media de Dany Alcántara.

Este proyecto es dirigido por Salvador Sánchez y Graymer Méndez, y participan un grupo expertos en diversas áreas.

Paúl Pimentel indicó que adicionalmente produce su periódico digital www.infoxdos.com, sus redes @infoxdosnews y @paulpimentelblanco con más de 90 mil seguidores y anunció la generación de contenidos propios para YouTube y redes sociales, junto a su equipo de trabajo.

Más sobre Paúl Pimentel Blanco

Paúl Pimentel Blanco es un periodista de República Dominicana con más de 23 años de experiencia, laboró en Noticias SIN, Noticiero TVC, Noticias Supercanal, en su programa Informaciones por Dos, así como en otros medios nacionales e internacionales.

Es experto en reporterismo, presentación, entrevistas, transmisiones en vivo y en Comunicación Corporativa, laborando siempre de la mano con sus mentores los periodistas Saúl Pimentel y Alicia Ortega.

“A pesar de trabajar de manera simultánea las relaciones públicas y la generación de noticias a través de mis medios digitales, luego de dirigir las comunicaciones de importantes instituciones públicas y privadas de RD, servicio que continuo dando a través de mi compañía, anhelaba tener un mayor contacto con el público y de contribuir a través de mi trabajo con la solución de problemas que afectan a la sociedad dominicana, este momento ha llegado, agradezco el gran respaldo recibido del público y de representantes de diversos sectores durante los primeros días de transmisión”, expresó Pimentel Blanco.