Luis Hernández asegura crecimiento Fuerza del Pueblo la coloca en ruta victoriosa en el 2028

Por José Antonio Vargas Guerrero

El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) Luis Hernández destacó el crecimiento que está experimentando esa organización política.

Hernández, presidente de la Circunscripción Uno de la FP en Santo Domingo Este apreció que ese crecimiento coloca desde ya al partido en una posición ventajosa de cara a los venideros procesos electorales.

Observó que el empuje que vive la FP se ha reforzado en gran medida con la Jornada de Crecimiento y Afiliación que se lleva a cabo desde el 22 de Marzo de este año y que se extenderá hasta el mes de Noviembre.

Hernández, quien también es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo (FP) resaltó el avance del partido mientras participaba este domingo en una nueva fase de la Jornada de Crecimiento y Afiliación de la organización por varios sectores de la circunscripción Uno en Santo Domingo Este, en cuya coordinación intervino también Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política y Enlace del partido con el municipio de Santo Domingo Este

Los equipos que tomaron parte en las tareas de la Jornada, partieron del parque de Villa Faro y se diseminaron por los distintos sectores de la Circunscripción Uno de SDE.

Además de Hernández y Nathanael Concepción, en la Jornada tomaron parte Norma Molina, Luis Flores, Ramón Ramírez, Ramón Reví, Manuel Payano, Pedro García, Janeiry Montero, y Radhames Helena, entre otros dirigentes de la Fuerza del Pueblo.

En sus declaraciones, Luis Hernández subrayó que el crecimiento sostenido que mantiene la FP la coloca en la ruta para ganar las elecciones del 2028, como aspira la mayoría de la población para que se den respuestas a sus reclamos y se superen los grandes problemas existentes, a fin de que el país retome el camino del progreso, del desarrollo y de la transformación.

En ese sentido, refirió que la población dominicana tiene plena confianza en la Fuerza del Pueblo, con su líder el doctor Leonel Fernández, y por eso cada vez más personas, desde distintos estratos de la sociedad, se suman al partido, lo que garantiza el crecimiento continuo de la organización, proyectándola y colocándola en una posición cimera en las preferencias electorales.

Es evidente, expresó que la población dominicana está decidida a llevar nuevamente al ex presidente Fernández a dirigir los destinos del país, consciente de que su visión de estadista y la experiencia demostrada en el gobierno reoriente la nación acorde con los requerimientos de la población.

Señaló que cada vez más la FP tiene mayor acogida, mayor aceptación en los distintos sectores de la sociedad, lo que se evidencia con el paso frecuente de personalidades independientes, miembros, legisladores de distintas organizaciones que se juramentan en el partido.

Puntualizó que el crecimiento, el gran empuje de la Fuerza del Pueblo tiene como gran soporte el liderazgo de su presidente, el doctor Leonel Fernández, su experiencia de ex jefe de Estado en tres períodos, gestiones en que se impulsaron cambios en todos los órdenes, modernizando y transformando el país.

Luis Hernández manifestó que sin lugar a dudas, el crecimiento, la acogida que tiene la Fuerza del Pueblo, la colocan en la ruta victoriosa para llegar al poder y llevar nuevamente a Leonel Fernández al gobierno para que la nación retome el sendero del progreso, del desarrollo y las transformaciones que aspira y quiere la población