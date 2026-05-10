INABIE inicia distribución de útiles escolares en beneficio de más de 1.8 millones de estudiantes

La institución destacó que la iniciativa representa un alivio económico de hasta RD$5,433 por estudiante para las familias dominicanas

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Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) inició la distribución de utilería escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027, con el objetivo de garantizar esos insumos a 1 millón 850 mil estudiantes del sistema educativo público de todo el país desde el comienzo de las clases.

La institución precisó que la iniciativa impactará de manera directa a más de 1.4 millones de familias, con un ahorro estimado entre RD$3,864 y RD$5,433 por estudiante.

El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, resaltó la importancia de los útiles escolares para asegurar a los estudiantes un buen proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros del sistema público de educación.

“La distribución gratuita de los kits escolares garantiza que los estudiantes cuenten con los insumos necesarios desde el primer día de clases, al tiempo que representa un alivio significativo para las familias y contribuye a la permanencia en las aulas”, expresó.

Kits escolares completos

El INABIE informó que cada estudiante recibirá un kit escolar con los insumos esenciales para asistir a clases, organizados según el nivel educativo.

Para el nivel inicial, el kit incluye mochila con cuaderno de dibujo, lápices de colores, sacapuntas y lápiz de carbón-. En el nivel básico y secundario, contiene mochila con tres cuadernos, lápices de colores, sacapuntas, lápiz de carbón, goma de borrar, juego de cartabones y regla.

Además, en todos los niveles se incluye un uniforme compuesto por un par de medias blancas, un polocher azul celeste, un pantalón azul marino y un par de zapatos.

Los útiles escolares se entregan a estudiantes de centros educativos que utilizan los uniformes aprobados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

La entrega oportuna de estos insumos forma parte de los esfuerzos del INABIE para que los estudiantes cuenten con su indumentaria para desarrollar su proceso académico.

Distribución a nivel nacional

La institución explicó que el proceso de distribución se realiza a través de una logística que inicia en los almacenes del INABIE, continúa con el traslado hacia centros de acopio habilitados en los distritos educativos y concluye en los centros escolares, donde los directores retiran los kits para su posterior entrega a los estudiantes.

El proceso incluye un protocolo de control que asegura la entrega completa de cada kit, junto con el levantamiento de formularios e informes que documentan cada fase, que los distritos y regionales educativas remiten posteriormente.

Impacto en la industria textil y la economía

El INABIE resaltó que el programa de utilería escolar también impulsa la economía nacional mediante la contratación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como otras empresas de la industria textil para la confección de los artículos escolares.

Estas empresas generan empleos en sus comunidades y dinamizan las cadenas productivas locales, lo que amplía el impacto del programa más allá del ámbito educativo.

Con esta iniciativa, el INABIE contribuye a la permanencia escolar y a la reducción de la carga económica de las familias, al asegurar que los estudiantes dispongan de los recursos necesarios para continuar con su proceso de formación académica.