Rector de la UASD es reconocido por gremio de empleados

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Santo Domingo, R.D.— La Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU) destacó el papel desempeñado por el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Editrudis Beltrán Crisóstomo, en la materialización de importantes reivindicaciones a favor de los trabajadores de la institución.

Durante un acto institucional, el presidente del gremio, José B. Rosario Cuevas, afirmó que las conquistas alcanzadas en los últimos años han sido posibles gracias a una gestión caracterizada por la apertura al diálogo y la disposición de escuchar las demandas del personal universitario.

Rosario Cuevas señaló que, al inicio de la actual administración en noviembre de 2022, existía un panorama complejo, con reclamos acumulados y una comunidad laboral que requería respuestas concretas. No obstante, aseguró que la rectoría asumió el compromiso de atender esas necesidades.

En ese sentido, valoró decisiones como la aprobación de un aumento salarial de un 15 % pendiente, la ejecución de más de 1,300 acciones en beneficio de los empleados y la realización de más de 500 nombramientos.

Asimismo, resaltó la implementación del salario número 14, considerado un logro histórico para el sector, así como la indexación salarial de un 30 %, medidas que —indicó— reflejan un enfoque de justicia y dignificación del trabajador universitario.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, ASODEMU subrayó que estos avances representan no solo mejoras económicas, sino también el reconocimiento al esfuerzo de miles de trabajadores que sostienen el funcionamiento diario de la academia.

“El respaldo recibido ha sido determinante. Aquí hubo voluntad para escuchar y para actuar”, expresó el dirigente gremial.

Finalmente, la organización reafirmó su compromiso de continuar promoviendo el bienestar del personal universitario, al tiempo que reiteró su valoración a la gestión del rector Beltrán por impulsar cambios concretos en favor de la comunidad laboral.