UASD inviste 1, 986 profesionales; en el 61 aniversario de la Revolución de Abril del 1965

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entregó a la sociedad este viernes 1,873 nuevos profesionales de grado y 1,113 de postgrado en su sede central, como parte de una ceremonia dedicada a la Revolución de Abril del 1965

El acto de investidura lo encabezó el rector de la Primada de América, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien al pronunciar las palabras centrales del evento, señaló que Hoy presenciamos la gran fiesta de toda la universidad: La investidura de los profesionales que se formaron en sus aulas.

“Y lo hacemos en la Plaza Héroes de Abril de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), justo cuando se conmemora el 61° aniversario de la gesta patriótica de abril de 1965. Y qué mejor manera de rendir tributo a la patria y a nuestros héroes, que dotar a nuestros jóvenes con el arma más poderosa que existe: la educación, destacó.

Dijo que esto no es un simple aforismo, sino que representa la verdadera misión de las universidades, las cuales están llamadas a preservar el futuro científico, intelectual, económico y cultural de las naciones.

Indicó que en la actualidad, tenemos grandes desafíos como humanidad.

La inmediatez, el éxito al vapor, la generación de contenido con poderosísimas aplicaciones bajo el esquema de la Inteligencia Artificial, llevan a las universidades a replantear el rol que deben jugar en el seno de las sociedades, subrayó.

“Debemos egresar profesionales con altas competencias, pero también debemos formar profesionales más humanos, empáticos, con una criticidad aguda que les permita discernir entre lo falaz, lo viral y lo realmente objetivo y trascendental, porque las principales soluciones del mundo actual está en formar más y mejores seres humanos con las competencias profesionales suficientes y acordes a las exigencias de este siglo” precisó el rector.

Aquí, frente a nosotros, tenemos a 1,003 profesionales de nuestras Facultades de Humanidades, de Ciencias Jurídicas y Políticas y Ciencias de la Salud, , 456 de las facultades de Ciencias, de Ciencias Económicas y Sociales, e Ingeniería y Arquitectura, 414 de las facultades de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Ciencias de la Educación, y Artes, Para un total de 1,873 profesionales de grado correspondiente a nuestras nueve facultades.

Dijo ese orgullo no solo se refleja en los que hoy egresan, sino en los que han egresado de esta universidad, que han puesto su nombre en alto en importantes posiciones de los poderes ejecutivo, legislativo, jurídico; en el sector empresarial; en prestigiosas universidades y empresas internacionales.

Agregó que aquellos que día a día llevan ese orgullo encendido en el pecho de ser uasdianos, y en aquellos que sin ser egresados de esta universidad, con sus actos demuestran el amor y el respeto hacia esta institución de estudios superiores, una institución que, desde nuestra llegada a la rectoría, ha procurado una UASD más moderna, ágil, humana y pertinente.

A partir del próximo semestre, carreras de las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Sociales y Ciencias, rediseñadas y diseñadas en un enfoque por competencias, estarán hábiles para ser seleccionadas por los estudiantes de nuevo ingreso.

También me complace anunciar a la comunidad universitaria y al país que, gracias al apoyo del gobierno central ante una solicitud nuestra, próximamente el Mived llevará a cabo un remozamiento integral de la Planta Física de la Biblioteca Pedro Mir; una renovación profunda de sus estructuras que, sumada a la instalación de fibra óptica bajo el programa UASD Conectada, convertirá a nuestra biblioteca en un referente de modernización.

Esto se suma a la próxima inauguración, en este mes de mayo, del Centro de Multiservicios y la Plaza Estudiantil. Proyectos diseñados por arquitectos nuestros en base la visión transformadora que propusimos en nuestro plan de gestión. Ambos pensados en beneficio de nuestro principal activo: ustedes, nuestros estudiantes.