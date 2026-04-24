Edeeste fortalece diálogo con sectores de Monte Plata

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Monte Plata. – Con el objetivo de fortalecer el diálogo directo y construir soluciones conjuntas, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) realizó un encuentro con autoridades y líderes comunitarios de la provincia Monte Plata, en el que reafirmó su compromiso con la mejora continua del servicio eléctrico, así como los planes y proyectos en ejecución

Durante el encuentro, representantes de Edeeste presentaron los avances ejecutados en favor del desarrollo energético de la provincia, destacando la instalación de un reconectador en la comunidad de Chirino. Este equipo ha contribuido a reducir significativamente las interrupciones eléctricas y a mejorar la continuidad del suministro en este distrito municipal.

Asimismo, la empresa resaltó los trabajos de instalación de luminarias en sectores como Vietnam y la Ciudad del Conocimiento, iniciativas que han fortalecido la iluminación pública y fortaleciendo los niveles de la seguridad ciudadana en estas comunidades.

Además, la compañía eléctrica puntualizó que para poder ejecutar de forma exitosa cada uno de los proyectos de mejora del suministro, se deben realizar suspensiones del servicio eléctrico con el cual estas ejecutorias y los mantenimientos puedan desarrollarse satisfactoriamente.

En ese sentido, la distribuidora aprovechó para motivar a las autoridades a ser parte de las acciones de normalización de los usuarios no regulados, recordando que no contar con un contrato de servicio genera pérdidas para el Estado y la empresa, los cuales dejan de ser destinados a sectores como salud, educación, seguridad, entre otros.

Cabe resaltar que, permanentemente personal del área de Gestión Social ha estado abordando a los residentes en las diversas zonas de la provincia Monte Plata con el objetivo de informarles sobre los diferentes procesos, planes y proyectos en ejecución, los cuales se traducen en beneficio para los consumidores del servicio.

Edeeste reiteró su disposición de mantener un canal de comunicación abierto, transparente y permanente con todos los sectores de Monte Plata, impulsando acciones orientadas a garantizar un servicio eléctrico más eficiente, estable y confiable en toda la provincia.

Participantes

Los asistentes valoraron positivamente los avances presentados por la empresa y manifestaron su respaldo a las iniciativas que se implementan en beneficio del desarrollo y bienestar de la comunidad.

La reunión fue celebrada en el Salón Parroquial de Monte Plata, en la que Edeeste estuvo representada por José Severino de Jesús Reynoso, gerente de Gestión Social; Elsie Cruz, directora de Comunicación, Jhoisy Santana, gerente de Comunicación y Medios y Vladimir Díaz, supervisor de Mantenimiento en la provincia.

En la jornada participaron el alcalde municipal de Monte Plata, Héctor Figari; Saturnino Pérez, asistente administrativo de la Gobernación Provincial; el reverendo Julián de la Cruz; Ydal de los Santos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción; así como los periodistas Fausto H. Moreno y Carlos Pérez.

También estuvieron presentes los comunicadores Modesto Santana y Román Carreras, presidente de la APMAE del Politécnico Rosario Rojas de Contreras, al igual que los líderes comunitarios Yolanda Custodio, Octavia Gómez y Máximo Herrera, entre otros representantes de la sociedad civil.