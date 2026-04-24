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Santo Domingo Norte.– En una apuesta concreta por la transformación digital, los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) certificaron a 350 jóvenes del sector Sabana Perdida, consolidando una jornada formativa orientada al desarrollo de competencias tecnológicas clave para la economía del siglo XXI.

Los beneficiarios, estudiantes del Politécnico Santiago Hirujo Sosa, el Centro Educativo en Artes Japón y el Politécnico Ave María, culminaron con éxito un proceso formativo diseñado para potenciar sus capacidades en áreas estratégicas como introducción a la ciberseguridad, inteligencia artificial para principiantes, ventas en línea, presentación efectiva e introducción al marketing digital.

Este significativo acto reunió a autoridades y líderes comprometidos con la educación y el desarrollo comunitario, consolidando un espacio de reconocimiento al talento, la disciplina y las oportunidades que se construyen a través del conocimiento.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Darling Bautista, director de los Compumetros, quien destacó el impacto estructural de estas iniciativas en comunidades vulnerables, subrayando que el acceso al conocimiento tecnológico se ha convertido en un factor determinante para la movilidad social.

De su lado, Heidy Espinal, directora de CediMujer, quien habló en representación de Geanilda Vásquez, coordinadora general del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, valoró el esfuerzo de los participantes, señalando que cada certificación representa disciplina, compromiso y una decisión consciente de avanzar en un entorno cada vez más competitivo. Enfatizó que esta formación fortalece el perfil ciudadano y profesional de una generación llamada a incidir en el desarrollo nacional.

La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, resaltó el papel de los CTC como catalizadores de oportunidades en el municipio, agradeciendo al director de la institución, Isidro Torres, por expandir el acceso a la educación tecnológica. “La juventud no es solo el futuro, es el presente, y la educación sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar realidades”, afirmó.

En esa misma línea, Isidro Torres, director general de los CTC, reiteró el compromiso institucional de continuar democratizando la formación tecnológica en todo el país, alineado con la visión del presidente Luis Abinader de fortalecer las capacidades digitales de la juventud dominicana como vía para mejorar su calidad de vida.

El acto de certificación reconoció el desempeño de los participantes, quienes completaron con éxito su formación en habilidades digitales fundamentales para su inserción en el mercado laboral actual, donde la tecnología se consolida como eje transversal del desarrollo.

Con este tipo de iniciativas, los CTC refuerzan su rol como plataforma de inclusión tecnológica y motor de desarrollo comunitario, apostando por una juventud más preparada, competitiva y conectada con las oportunidades de la era digital.