Audi renueva su apuesta en el segmento Premium con la nueva

Por Rafael Reyes

Santo Domingo, D. N., . En un contexto donde la innovación constante marca el ritmo de la industria automotriz, Audi presentó la tercera generación del Audi Q5, un modelo con el que consolidará su liderazgo en el competitivo segmento de los SUV medianos premium.

El lanzamiento reunió a ejecutivos clave de la marca, entre ellos la presidenta, Doña Rosa Milagros Abreu; George González, director general; Enrique García, director de Ventas; Carla Frías, directora de Mercadeo; María Rosa Frías, directora corporativa; Jorge Asmar, gerente general de Audi; Alexander Gutiérrez, gerente de Ventas; y Génesis Rodríguez, gerente de Mercadeo.

Más que una simple actualización, el nuevo Q5 introduce una transformación integral centrada en la digitalización del habitáculo. Su interior incorpora una pantalla panorámica curva que integra el Audi virtual cockpit plus y el sistema multimedia MMI Touch, a lo que se suma una pantalla opcional para el copiloto, una característica poco común en su categoría.

A esto se añade la incorporación de tecnología OLED de segunda generación en los faros traseros, capaz de ofrecer firmas lumínicas personalizables y funciones de advertencia que refuerzan la seguridad en carretera.

En el apartado mecánico, el modelo apuesta por la eficiencia con la integración de tecnología Mild-Hybrid de 48 voltios, así como una gama de motores que combina rendimiento y menor consumo. También se prevé la llegada de versiones híbridas enchufables, alineadas con las tendencias globales de movilidad sostenible.

Para Jorge Asmar, gerente general de Audi, este lanzamiento marca un paso firme en la evolución de la marca en el país. “La nueva generación del Q5 combina deportividad, lujo y tecnología: es emblemático de la consigna de Audi, Vorsprung durch Technik (a la vanguardia de la tecnología), respondiendo a las exigencias de un consumidor cada vez más informado”, señaló.

El comportamiento dinámico del vehículo se apoya en la plataforma Premium Platform Combustion, junto a la transmisión S tronic de siete velocidades, elementos que buscan ofrecer una experiencia de conducción más precisa y confortable.

Desde el punto de vista comercial, Alexander Gutiérrez subrayó el potencial del modelo en el mercado local. “Es un vehículo que conecta con diferentes perfiles de clientes, gracias a su diseño, tecnología y versatilidad, tanto para la ciudad como para viajes largos”, explicó.

En términos de habitabilidad, el nuevo Q5 optimiza el espacio interior y ofrece soluciones prácticas como asientos traseros ajustables y un maletero de gran capacidad, reforzando su perfil como vehículo funcional sin renunciar al lujo.

Con esta nueva generación, Audi no solo actualiza uno de sus modelos más emblemáticos, sino que redefine su propuesta dentro del segmento, apostando por una combinación de sofisticación, innovación y eficiencia que responde a las demandas actuales del mercado.