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Durante el proceso, AMCHAMDR anunció los nuevos miembros del Consejo de Directores que resultaron electos en el proceso de votación, revelado en la Asamblea General Ordinaria celebrada este 21 de abril de 2026.

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR, por sus siglas en inglés) dio a conocer los resultados de las votaciones realizadas para la elección de su nuevo Consejo de Directores en el marco de la Asamblea General Ordinaria celebrada este martes 21 de abril, donde fue reelecta la actual presidenta, Francesca Rainieri, de Grupo Punta Cana, para el periodo 2026-2027.

Junto a Rainieri, se conforma el Comité Ejecutivo de la institución con María Waleska Álvarez, de NAP del Caribe, como vicepresidenta; Steven Puig, del Banco BHD, como vicepresidente; Eduardo Cruz, de Humano Seguros, en el cargo de tesorero; y Juan O. Velázquez, de Central Romana Corporation, como secretario.

Como miembros asociados y ordenados alfabéticamente por empresa, resultaron electos José Antonio Álvarez, de Álvarez & Sánchez; Carlos José Cueto, de Claro Dominicana; Alexander Schad, de Frederic Schad; Amelia Vicini, de INICIA; y María Esther Valiente, de Valiente Fernández.

Como miembros enlace o US-Linked y ordenados alfabéticamente por empresa, fueron elegidos Gisselle Valera, de Barrick Pueblo Viejo; Rocío Velarde de Citibank N. A.; Erik Alma de Hit; Juan Manual Ureña, de Manuel Arsenio Ureña; Carlos José Martí, de Tropigas Dominicana; Fernando Villanueva, de Viamar y Gustavo Turquía, de VISA.

Asimismo, durante la Asamblea se ratificó al vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, William Malamud, quien presentó la rendición de cuentas de la entidad en el 2025 y el plan de trabajo para 2026.

Los miembros electos debían cumplir con los requisitos establecidos por la Cámara Americana de Comercio para ser postulantes de su Consejo de Directores. Entre estos parámetros, se contempla ser miembro activo de AMCHAMDR, contar con más de 10 años de experiencia profesional y ocupar posiciones ejecutivas de alto nivel en sus respectivas empresas. Asimismo, no deben ostentar cargos públicos remunerados, deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y no estar inhabilitados por ley.

Por otra parte, AMCHAMDR también celebró una Asamblea Extraordinaria, para el conocimiento de la propuesta de modificación de sus estatutos, estos cambios buscan modernizar la gobernanza de la Cámara, y adaptar su estructura a las mejores prácticas actuales.

Según los estatutos de AMCHAMDR, la Asamblea General Ordinaria es el órgano supremo de dirección de la Cámara. Sus atribuciones son indelegables. De igual forma, sus actos y resoluciones, cuando se adoptan conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, tienen fuerza obligatoria para todos los miembros, aun para los ausentes o disidentes.

Sobre la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR)

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR, por sus siglas en inglés) es una asociación sin fines de lucro, incorporada legalmente el 8 de noviembre de 1923, que fomenta un clima de inversión saludable basado en el acceso al conocimiento, oportunidades y una cultura de mejores prácticas para el desarrollo socioeconómico y profesional de sus socios. AMCHAMDR está afiliada a la U.S. Chamber of Commerce y es miembro fundador de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA, por sus siglas en inglés).