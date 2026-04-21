¡Se calientan las calles! Protestas y huelgas sacuden el país contra minería y alto costo de la vida

Por la Redaccion

SANTO DOMINGO, RD.– Diversas organizaciones sociales, populares y ambientales anunciaron la realización de una jornada de movilizaciones a nivel nacional que incluirá marchas, concentraciones y huelgas en distintos puntos del país, en rechazo a lo que califican como políticas gubernamentales que afectan a los sectores más vulnerables.

En ese sentido, convocaron a una gran concentración-marcha para el viernes 24 de abril a las 10:00 de la mañana, la cual partirá desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, en la ciudad de Santiago.

Asimismo, declararon el lunes 27 de abril como “Día Nacional de la Rebeldía”, fecha en la que se desarrollarán múltiples acciones simultáneas. Entre ellas, destacan jornadas huelgarias de 24 horas en los municipios de San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, iniciando desde las 6:00 de la mañana.

Para ese mismo día, las organizaciones también convocaron a una concentración a las 10:00 de la mañana frente al Palacio Nacional, en el Distrito Nacional, junto a movilizaciones en diferentes comunidades del territorio nacional.

Los convocantes rechazaron además la represión que, según denunciaron, fue desatada por el gobierno el pasado domingo 19 de abril en la región del Cibao. En ese contexto, exigieron el cese del cerco contra la residencia del dirigente del Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, José Mercado, así como la liberación inmediata de decenas de activistas detenidos en San Francisco de Macorís y Navarrete.

Las protestas se enmarcan en la conmemoración del 61 aniversario de la Revolución de Abril y en medio de un incremento de manifestaciones en todo el país. Las organizaciones señalaron que estas acciones buscan enfrentar medidas que, a su juicio, trasladan el peso de la crisis económica a los sectores populares, mientras favorecen a grandes corporaciones, especialmente del sector minero.

Demandas principales

Entre sus principales exigencias, las organizaciones plantean la cancelación inmediata de proyectos mineros en la Cordillera Central, Septentrional y Bahoruco Oriental, vinculados a empresas como GoldQuest, Unigold y Belfond. También demandan la paralización de la presa de colas de El Naranjo, en Sánchez Ramírez, y la cancelación del proyecto de vertedero en la comunidad Los Aguacates, en La Cuaba, municipio Pedro Brand.

De igual forma, exigen el fin de la imposición de proyectos sin “licencia social”, citando casos como Los Negros, en Azua, y Las Placetas, en San José de las Matas. También reclaman la protección de Loma Miranda y su restablecimiento como parque nacional, así como el cese de operaciones de la empresa Docalza en la comunidad de El Pomier, en San Cristóbal.

Propuestas

Las organizaciones proponen un modelo socioeconómico alternativo basado en la sostenibilidad ambiental, el fortalecimiento de la agricultura, el uso de energías renovables y la protección de los recursos hídricos.

Entre las medidas planteadas figuran la aplicación estricta de la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la recuperación de ríos afectados por actividades extractivas, la entrega de tierras a familias campesinas, la promoción de la soberanía alimentaria y la eliminación de privilegios fiscales y económicos que, aseguran, benefician a sectores de altos ingresos.

También plantean atender la deuda social con sectores vulnerables, enfrentar el alto costo de la vida, mejorar los salarios y frenar la privatización de servicios básicos.

Las convocatorias están respaldadas por múltiples organizaciones, entre ellas la Coordinadora Popular Nacional (CPN), el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, la Coalición Ambiental de la Región Noroeste (COANOR), el Campamento Loma Miranda, la Articulación Nacional Campesina, el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), entre otras plataformas sociales y comunitarias del país.

A continuación, los detalles de la nota de prensa.

Movimientos sociales y ambientales llamamos a la población a la movilización.

Convocamos Gran concentración -Marcha el viernes 24 de abril a las 10.00 de la mañana desde el Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago.

Declaramos el lunes 27 de abril DIA NACIONAL DE LA REBELDIA y anunciamos para ese mismo día:

• Jornadas huelgarias de 24 horas en San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, desde las 6.00 de la mañana.

• Convocamos también para el lunes 27 a las 10.00 de la mañana, concentración de trabajadores y movimientos socio ambientales frente al Palacio Nacional en el Distrito Nacional y movilizaciones en diferentes comunidades del país.

• Rechazamos represión desatada por el gobierno este domingo 19 de abril en el Cibao, que se detenga el cerco contra la residencia del dirigente del Colectivo de Organizaciones Populares de SFM José Mercado y demandamos la inmediata puesta en libertad de decenas de activistas apresados en San Francisco de Macorís y Navarrete.

En el 61 aniversario de la revolución de abril, y en medio de crecientes protestas que recorren todo el territorio nacional, las organizaciones sociales, populares, ambientales, anunciamos esta serie de movilizaciones masivas en rechazo a las políticas gubernamentales que pretenden que los pobres, los trabajadores y la clase media paguen el precio de la crisis global y de la guerra, mientras se favorece a las grandes corporaciones mineras y a la oligarquía nacional y extranjera”.

I. EXIGIMOS

1. Cancelar de inmediato y de manera definitiva todos los proyectos mineros en las cordilleras Central, Septentrional y en el Bahoruco Oriental, a favor de las corporaciones extranjeras GoldQuest, Unigold, Belfond y otras.

2. Detener la nueva presa de colas de El Naranjo en la provincia Sánchez Ramírez.

3. Cancelar el proyecto de vertedero en la comunidad de Los Aguacates, Distrito municipal de La Cuaba, Pedro Brand.

4. Detener la práctica abusiva de imponer a las comunidades proyectos mineros y energéticos sin licencia social (casos: Los Negros en Azua, Las Placetas en San José de Las Matas, y muchas otras).

5. No tocar Loma Miranda y restablecer el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo.

6. Cese de las operaciones de la empresa Docalza en la comunidad de El Pomier, Provincia San Cristobal.

II. PROPONEMOS UN MODELO SOCIOECONÓMICO ALTERNATIVO NO DEPREDADOR, SOLIDARIO E INCLUYENTE:

1. Nuestras montañas, valles y cuencas generan más beneficios económicos y sociales si se utilizan para preservar el agua, la agricultura, la ganadería, la agroindustria, artesanías, agro silvicultura, pesca, turismo comunitario, energías renovables y desarrollo integral, que dedicándolas a la minería destructiva y contaminante.

2. Proteger todos nuestros ríos, retirar granceras y empresas contaminantes de sus cauces, y aplicar estrictamente la Ley 64-00 de Medio Ambiente a todos los proyectos sin excepción.

3. Declarar de utilidad pública a favor de familias campesinas y urbanas miles de porciones de terrenos, prohibiendo despojos, expropiaciones y desalojos abusivos en todas las regiones del país. Reubicar dignamente a las familias en zonas de riesgo.

4. Priorizar la agricultura campesina, la seguridad y soberanía alimentaria. Entregar la Presa de Monte Grande y el Ingenio Barahona a sus verdaderos y únicos dueños: la población de la Región Enriquillo.

5. Eliminar las trabas que los intereses de las corporaciones de los combustibles fósiles e impulsar el desarrollo de energías limpias. Asumir el proyecto cooperativo y social 100% renovable.

6. Atender la deuda social de los sectores (mujeres, jóvenes, cañeros, pequeños transportistas y comerciantes, dominicanos de ascendencia haitiana, trabajadores migrantes, otros) y comunidades territoriales movilizadas por sus derechos.

7. Enfrentar el alto costo de la vida, los bajos salarios, la privatización de la salud y los servicios, la violencia e inseguridad, eliminando los privilegios de los ricos: exoneraciones fiscales, salarios multimillonarios, barriles, regalos de combustible, gastos superfluos, corrupción, impunidad y los abusos contra los más pobres.

8. Defender la soberanía nacional y el derecho internacional, y sacar a la República Dominicana de las guerras por petróleo impulsadas por la administración Trump.

FIRMADO:

Coordinadora Popular Nacional (CPN).

Movimiento Suroeste Unido Por el Agua y la Vida.

Movimiento Unidos Somos Más.

Movimiento No Vertedero en La Cuaba.

Unión Anti-Barcazas, Los Negros Azua.

Coalición Ambiental de la Región Noroeste(COANOR).

Campamento Loma Miranda.

Justicia Climática Republica Dominicana.

Bloque Popular Jesús Adon.

Coalición de Organizaciones Populares, Ambientalistas, Feministas y Gremiales del Cibao.

Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís.

Movimiento Los Peregrinos de Moca.

Articulación Nacional Campesina.

Coalición Enriquillo.

Comité Por la Unidad y Los Derechos de La Mujer-CUDEM-

Movimiento Reconocido.

Red Urbano Popular en Defensa del Territorio (RUP).

Conjunto Comunitario en Defensa de la Salud Publica

Coordinadora de Organizaciones Barriales don Bosco (CODONBOSCO).

Centro de Educación para la Paz, la tolerancia y el Desarrollo (CEPATODE).

Asoc. De Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional y Sto Dgo (ACADISANDO).

Y decenas de plataformas y organizaciones comunitarias de la Republica Dominicana.