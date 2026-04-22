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El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, recibió al Comité Gestor del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2025-2055 y al Comité Organizador de ExpoMango 2026, en un encuentro orientado a articular esfuerzos para impulsar el desarrollo integral de la provincia .

La comisión estuvo encabezada por el senador de Peravia, Julito Fulcar, y reunió a actores clave del ámbito productivo, institucional y académico vinculados tanto a la organización de la feria como a la implementación del plan estratégico, una iniciativa que contempla más de 223 proyectos enfocados en dinamizar la economía, fortalecer la agroindustria, el turismo y la sostenibilidad territorial.

En la reunión estuvo presente la gobernadora de Peravia Yadira Báez; Germán Báez, presidente de ABAPROMANGO; Onésimo Mejía, presidente de ExpoMango; Leger, presidente del Clúster del Mango; Jesús Báez, en representación del Plan Estratégico; el arquitecto Quique Peguero, del equipo organizador de la feria; Rafael Landestoy, director regional de Agricultura, y el rector de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), Alberto Ramírez, quien integra el comité ejecutivo del plan de desarrollo estratégico y sostenible de Peravia.

Durante el encuentro se destacó que, por primera vez, ExpoMango asumirá un enfoque multisectorial, ampliando su alcance más allá del mango para integrar otros productos emblemáticos de Peravia, como dulces, vegetales y diversos rubros agrícolas, en una apuesta por visibilizar la riqueza productiva de la provincia en su conjunto.

El senador de Peravia, Julito Fulcar, subrayó la relevancia de esta articulación como un motor de desarrollo para la provincia: “ExpoMango es una plataforma estratégica que impulsa no solo la producción agrícola, sino también el turismo y la economía local. Este esfuerzo conjunto fortalece la visión de desarrollo que hemos venido construyendo para Peravia, alineada con el Plan Estratégico y el potencial de nuestra gente”, expresó.

ExpoMango 2026 se celebrará del 3 al 7 de junio en la avenida Fabio Herrera y las jornadas técnicas se desarrollarán el viernes 5 y sábado 6 de junio en el Centro Cultural Perelló, con la participación de empresarios, técnicos y expertos del sector agropecuario, quienes debatirán sobre el futuro del cultivo y las oportunidades de innovación.

Considerada una de las actividades agroindustriales y culturales más importantes de la región sur, ExpoMango se ha consolidado desde su creación en 2005 como una plataforma de articulación productiva donde se generan oportunidades de negocio y se fortalecen vínculos comerciales.