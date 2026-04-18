NFOTEP destaca capacitaciones en prevención de riesgos laborales durante congreso nacional de la CASC

Maira Morla Pineda resalta programas técnicos, diplomados y talleres que fortalecen la cultura de seguridad en el trabajo en todo el país

Fuente extra

Santo Domingo. -La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla Pineda, afirmó que la capacitación en seguridad y salud en el trabajo se ha consolidado como una herramienta clave para reducir accidentes laborales y elevar la productividad en las empresas dominicanas.

Al participar en el Décimo Tercer Congreso Nacional sobre Riesgos Laborales, organizado por la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), en el marco de su 64 aniversario, Morla Pineda destacó que la institución ha fortalecido de manera sostenida su oferta formativa en esta área.

“En el INFOTEP hemos consolidado la seguridad y salud en el trabajo como una línea estratégica de la formación técnico profesional, impactando a miles de trabajadores y empresas en todo el país con programas orientados a la prevención de accidentes y la gestión de riesgos laborales”, expresó.

Dijo que entre estas acciones formativas se destacan programas técnicos en prevención de riesgos laborales, diplomados en seguridad e higiene industrial, así como talleres especializados en prevención de accidentes dirigidos a instituciones públicas y privadas.

Asimismo, indicó que la institución ha desarrollado capacitaciones adaptadas a sectores productivos específicos, incluyendo protocolos de prevención ante riesgos emergentes, como los implementados en el sector turístico.

Morla Pineda explicó que el INFOTEP mantiene una estrecha articulación con los sectores empresarial, sindical y gubernamental, con el objetivo de ampliar el acceso a estas capacitaciones y fortalecer la cultura de prevención en los entornos de trabajo.

Durante su intervención, también valoró el rol histórico de la CASC en la defensa de los derechos de los trabajadores dominicanos, y el liderazgo de su presidente, Gabriel del Río Doñé, miembro de la Junta de Directores del INFOTEP.

El congreso se desarrolló bajo el lema “Promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en los lugares de trabajo”, y forma parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra cada 28 de abril.

La directora general del órgano rector de la formación técnico profesional, reafirmó el compromiso institucional de continuar ampliando la cobertura y calidad de la formación en riesgos laborales, incorporando nuevas metodologías y estándares internacionales que contribuyan a proteger la vida, la salud y la dignidad de los trabajadores dominicanos.

Participantes

El acto contó con la presencia del Ministro de Trabajo, Eddy Olivares; la presidenta de la junta directiva de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Laura Peña Izquierdo.

También, el director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), Agustín Burgos; el miembro de la Junta de Directores del INFOTEP, Esperidón Villa Paredes y miembros de los más de 54 sindicatos que componen la CASC.