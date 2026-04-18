Ormuz en 24 horas: abierto, condicionado y otra vez cerrado

Los últimos acontecimientos en el estratégico estrecho mantienen al mundo en vilo.

RT.-En menos de un día, el estrecho de Ormuz pasó de señal de alivio global a un nuevo foco de incertidumbre geopolítica.

Así es cómo se desarrollaron los últimos acontecimientos en torno a la navegación por la estratégica vía marítima:

Este viernes, Irán reabrió el estrecho, cerrado tras el inicio de la agresión estadounidense-israelí contra el país, para buques comerciales durante el resto del período del alto el fuego alcanzado entre el Líbano e Israel el día anterior.

La reapertura fue condicionada: los barcos necesitaban autorización iraní para cruzar y podían navegar solo por la ruta designada por Teherán.

Se reportó también que, si el bloqueo naval contra la república islámica impuesto por EE.UU. el lunes continúa, Teherán lo considerará una violación del alto el fuego y procederá a cerrar el estrecho nuevamente.

Donald Trump afirmó que el bloqueo naval contra Irán seguirá vigente, pese a la reapertura de Ormuz por parte de Teherán.

El sábado, Irán volvió a cerrar Ormuz. Achacó la medida a las reiteradas violaciones y piratería por parte de EE.UU. bajo el pretexto del bloqueo naval.

El control sobre Ormuz ha regresado a su estado anterior y el estrecho se encuentra bajo estricta vigilancia y control de las fuerzas iraníes. Irán no lo va a levantar hasta que EE.UU. deje de impedir la libre circulación de buques desde Irán hacia su destino y viceversa.

Tras el anuncio de que Teherán vuelve a restablecer el control militar sobre la totalidad del tránsito en el estrecho de Ormuz, se reportó que al menos 2 buques mercantes afirmaron haber sido alcanzados por disparos cuando intentaban cruzar la vía marítima.

Se trataría de buques indios, que fueron obligados a retirarse hacia el oeste del estrecho por la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Según The Wall Street Journal, unos 20 buques que se preparaban para cruzar el estrecho de Ormuz se vieron obligados a cambiar de rumbo tras el nuevo cierre.