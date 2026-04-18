Alfredo Pacheco preside 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Estambul, Turquía

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Turquía. – El presidente de la cámara de Diputados Alfredo Pacheco, presidió la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), en Estambul, Turquía, siendo esta la primera vez que un dominicano preside los debates de este órgano, compuesto por 186 parlamentos a nivel global; donde se trataron temas para garantizar la esperanza, asegurar la paz y justicia para las futuras generaciones.

La Asamblea adoptará resoluciones sobre el tema de urgencia y sobre los temas examinados por la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional, titulada “El papel de los parlamentos en el establecimiento de mecanismos sólidos de gestión posterior a los conflictos y la restauración de una paz justa y duradera”, al igual que otros temas de suma importancia.

Además, estuvieron presentes los diputados dominicanos, Rafael Castillo, vocero de la bancada del Partido de la Fuerza del Pueblo, Caty Díaz, Gregorio Domínguez y Julio César Beltré, también se reunieron todos los órganos estatutarios de la UIP, incluido el Consejo Directivo, las Comisiones Permanentes, las Comisiones de Derechos Humanos de los Parlamentarios, de Asuntos de Oriente Medio y de Salud, así como el Foro de Mujeres Parlamentarias y el Foro de Jóvenes Parlamentarios.

El motivo de los debates

El debate general de la 152ª Asamblea de la UIP invita a las delegaciones a realizar intervenciones con visión de futuro y orientadas a la acción, compartiendo buenas prácticas sobre las formas en que su Parlamento contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones públicas y en la democracia

Además, las medidas que ha adoptado su Parlamento para promover una legislación sostenible y con visión de futuro, y prácticas que beneficien tanto a las generaciones presentes como a las futuras

Asimismo, cómo la diplomacia parlamentaria, el diálogo y la cooperación interparlamentaria han contribuido a promover la paz y la justicia y a salvaguardar la cooperación multilateral y los enfoques que ha seguido su Parlamento para abordar los desafíos subyacentes del desarrollo, incluida la pobreza, la desigualdad, la degradación ambiental, la inseguridad alimentaria y los cambios tecnológicos disruptivos

También, las medidas que está adoptando su Parlamento para dar forma a la trayectoria futura de la IA, de conformidad con la Declaración de Kuala Lumpur de noviembre de 2025 sobre los parlamentos y la IA responsable y las recientes resoluciones de la UIP sobre el tema

Y cómo contribuye su Parlamento a la aplicación de los compromisos del Pacto para el Futuro de las Naciones Unidas, incluido su anexo, la Declaración sobre las Generaciones Futuras, y de los resultados de la Sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento, así como a la preparación de la agenda post-2030.