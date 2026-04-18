«¡Disfruten!»: Alto cargo iraní tras el nuevo cierre de Ormuz

«Se lo advertimos, pero lo ignoraron», dijo el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán.

RT.-El jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, Ebrahim Azizi, lanzó un mensaje directo tras el anuncio de que se volvería a cerrar el estrecho de Ormuz. «Se lo advertimos, pero lo ignoraron. Ahora disfruten el regreso al status quo'», escribió en sus redes sociales.

Según comunicó Irán, la decisión se tomó en respuesta a lo que califica como reiteradas violaciones y «actos de piratería» por parte de Estados Unidos bajo el pretexto del bloqueo naval.

Desde el Cuartel General de Khatam al-Anbiya, el portavoz Ebrahim Zolfaghari explicó que Teherán había permitido previamente el tránsito limitado de petroleros tras negociaciones, pero acusa a Washington de incumplir acuerdos.

Irán abre el estrecho de Ormuz Bloqueo el estrecho de Ormuz

Tras el inicio de la agresión conjunta de EE.UU. e Israel, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, una importante ruta marítima por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo.

Por su parte, las fuerzas estadounidenses iniciaron este lunes el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra o sale de puertos iraníes.

Tras acordarse el jueves la tregua entre Israel y el Líbano, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció que el estrecho de Ormuz se abre para buques comerciales «durante el resto del período de alto el fuego».

Paralelamente, se informó que si el bloqueo naval contra la república islámica impuesto por EE.UU. continúa, Teherán lo considerará una violación del alto el fuego y procederá a cerrar nuevamente el estrecho de Ormuz.