Irán aprieta el paso en Ormuz: impone reglas duras y enciende pulso con EE.UU. en plena tensión regional

RT.-El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció este viernes las nuevas exigencias para el tránsito por el estrecho de Ormuz, que incluyen cuatro condiciones fundamentales, según informa la agencia Isna.

Las condiciones son las siguientes:

Los barcos no militares pueden navegar únicamente por la ruta designada por Teherán.

El paso de buques militares por el estrecho sigue prohibido.

Las embarcaciones comerciales pueden atravesar el canal solo con el permiso de la Armada del CGRI.

El paso de las embarcaciones se lleva a cabo en el marco del acuerdo del período del alto el fuego y tras la implementación de la tregua en el Líbano.

Irán abre el estrecho de Ormuz Previamente se informó que si el bloqueo naval contra la república islámica impuesto por EE.UU. continúa, Teherán lo considerará una violación del alto el fuego y procederá a cerrar nuevamente el estrecho de Ormuz.

La noticia llega luego de que, tras acordarse una tregua entre Israel y el Líbano, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, informara esta jornada que el canal se abriría para buques comerciales durante el resto del período de alto el fuego.

Mientras el CGRI impone su nuevo orden en el paso marítimo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que el bloqueo naval contra Irán seguirá vigente, pese a la reapertura de esta vía. «El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para operar con paso total, pero el bloqueo naval seguirá en plena vigencia en lo que respecta a Irán», escribió el mandatario en un mensaje publicado en Truth Social.