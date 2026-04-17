Irán abre el estrecho de Ormuz

El canciller iraní anunció la medida tras acordarse una tregua entre Israel y el Líbano e informó que el paso permanecerá libre mientras dure el alto el fuego.

RT

Tras acordarse la tregua entre Israel y el Líbano, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció que el estrecho de Ormuz se abre para buques comerciales «durante el resto del período de alto el fuego».

«En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán», publicó este viernes en X.

Previamente, desde la Cancillería iraní indicaron que han acogido con calidez el anuncio del alto el fuego en la nación árabe, señalando que Teherán «ha subrayado constantemente la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región, incluido el Líbano».

Israel y el Líbano pactaron el cese de hostilidades el jueves en Washington D.C., tras más de 6 semanas de enfrentamientos en territorio libanés, anunció el presidente de EE.UU., Donald Trump. Se trata de una tregua de 10 días.

Reacción de Trump

Por su parte, Trump, comentó el anuncio de Teherán, agradeciendo la medida de la nación persa.

«Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!», escribió en Truth Social.

Bloqueo el estrecho de Ormuz

Tras el inicio de la agresión conjunta de EE.UU. e Israel, la República Islámica de Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, una importante ruta marítima por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo.

Por su parte, las fuerzas estadounidenses iniciaron este lunes el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra o sale de puertos iraníes.

Previamente, Trump prometió bloquear el estrecho de Ormuz, junto con otros países, para impedir que Irán se beneficie de lo que calificó de «extorsión», en referencia a la nueva práctica de cobrar peaje por cruzar esa importante vía marítima.