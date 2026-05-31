¿El voto en blanco favorece a algún candidato? Esto es lo que debe saber

Si una persona marca el voto en blanco, ¿está ayudando a algún candidato? Esta es la pregunta que surge en cada elección.

Por Nicole Montoya

El voto en blanco es una opción válida que aparece en el tarjetón electoral y permite a los ciudadanos participar en las elecciones sin apoyar a ninguno de los candidatos que están en competencia. A diferencia del voto nulo o de no asistir a las urnas, el voto en blanco sí se contabiliza dentro de los resultados oficiales y es una forma de expresar inconformidad frente a las opciones disponibles.

No beneficia a ningún candidato

Una de las dudas más frecuentes entre los votantes es si marcar la casilla del voto en blanco termina favoreciendo a algún candidato. La respuesta es no, pues los votos en blanco se cuentan de manera independiente y no se suman a ninguno de los aspirantes, sin importar quién vaya ganando la elección.

Por esta razón, votar en blanco no aumenta la votación de ningún candidato ni modifica los resultados a favor de una campaña determinada. Si una persona decide elegir esta opción, su voto queda registrado únicamente para el voto en blanco.

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Aunque algunas personas creen que tienen el mismo efecto, votar en blanco y abstenerse de participar son cosas diferentes. Cuando un ciudadano no acude a las urnas, simplemente no hace parte del proceso electoral. En cambio, quien vota en blanco sí ejerce su derecho al voto y deja constancia de que no se siente representado por ninguno de los candidatos que aparecen en el tarjetón.

¿Qué pasa si gana el voto en blanco?

El voto en blanco tiene un efecto especial en las elecciones presidenciales de primera vuelta. Si esta opción obtiene más de la mitad de los votos válidos, la elección debe repetirse una sola vez y los candidatos que participaron inicialmente no pueden volver a presentarse.

Sin embargo, si la contienda llega a una segunda vuelta, el panorama cambia, aunque los ciudadanos pueden seguir votando en blanco y estos votos son contabilizados, la elección no se repite. En ese escenario, el ganador será simplemente el candidato que obtenga más votos entre los dos aspirantes que llegaron a la segunda ronda.

¿Puede cambiar el resultado de una elección?

Si bien el voto en blanco no favorece a ningún candidato, sí hace parte de las estadísticas oficiales de la jornada electoral. Por eso, su porcentaje suele ser analizado como una señal del nivel de satisfacción o inconformidad de los ciudadanos frente a las opciones que compiten por llegar a la Casa de Nariño.

Así, quienes marcan esta casilla participan en la elección sin respaldar a ninguno de los candidatos, dejando un mensaje político que también queda reflejado en los resultados finales.