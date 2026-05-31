Irán nombra el requisito sin el que «no habrá ningún acuerdo»

El presidente del Parlamento iraní aseguró que los diplomáticos de su país no confían en «las palabras ni en las promesas del enemigo».

RT.-El principal negociador de Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseveró que su país no firmará ningún acuerdo con EE.UU. mientras no se garanticen los derechos del pueblo iraní.

«Los soldados del campo de batalla de la diplomacia no confían en las palabras ni en las promesas del enemigo. Nuestro criterio reside en los logros concretos que debemos alcanzar para cumplir con nuestras obligaciones, y no aprobaremos ningún acuerdo hasta que estemos seguros de que se respetarán los derechos del pueblo iraní», declaró este domingo durante una reunión de alto nivel.

Ghalibaf destacó que el factor más importante para la victoria ha sido la cohesión y la unidad de la nación iraní. «Lo que ha provocado la retirada del enemigo es, además del poderío militar y la preparación defensiva de los guerreros del Irán islámico, la firmeza y la unidad del pueblo frente al poderoso enemigo. Este secreto de la victoria debe preservarse», manifestó.

Previamente, el presidente del Parlamento señaló que Teherán no obtiene concesiones a través del diálogo, «sino con misiles», y que en las negociaciones simplemente se les hace entender esto. «El ganador de cualquier acuerdo es el que esté mejor preparado para la guerra al día siguiente», concluyó.