¡» Voy con to'»! Gonzalo Castillo tras fallo favorable en caso Calamar

Anuncia candidatura presidencial del PLD para 2028

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo.– El exministro de Obras Públicas, excandidato presidencial y aspirante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, anunció sus aspiraciones a la Presidencia de la República para las elecciones de 2028, luego de ser favorecido con un auto de no ha lugar emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en el caso Calamar.

A su salida del tribunal, Castillo agradeció a Dios por la decisión judicial y envió un mensaje dirigido a la población dominicana, dejando clara su intención de retornar al escenario político nacional. Según reportaron medios de comunicación presentes en el lugar, el dirigente expresó que estaba preparado para anunciar sus planes sin importar cuál fuera el resultado de la decisión judicial.

Horas después, a través de su cuenta en X, Gonzalo Castillo reiteró sus aspiraciones presidenciales con un mensaje dirigido a sus seguidores y al país.

“Ante todo, quiero dar las gracias a Dios. Hoy, sin importar lo que se dictaminara en este tribunal, yo vine preparado para decirle al país: ¡QUE VOY CON TO’! Que con Dios y con el apoyo de ustedes, ¡vamos con to’ hacia la Presidencia de la República Dominicana! Para que haya comida abundante en cada mesa dominicana. Para que el bienestar llegue a todas las capas sociales”,

La publicación estuvo acompañada de los hashtags #VamosConTo y #GonzaloPresidente, generando reacciones entre seguidores, dirigentes políticos y usuarios de las redes sociales.

Durante sus declaraciones a la prensa, Castillo afirmó que trabajará para impulsar políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de los dominicanos, garantizar mayores oportunidades para las familias y fortalecer el bienestar social, al tiempo que confirmó sus intenciones de competir por la Presidencia de la República en los comicios de 2028.

La jueza Altagracia Ramírez dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo al considerar que las pruebas presentadas no sustentaban responsabilidad penal en su contra dentro del expediente del caso Calamar.

Con este anuncio, el también ex candidato presidencial del PLD marca oficialmente su regreso al escenario político nacional y se proyecta como una de las figuras que buscarán la candidatura presidencial de esa organización de cara a las elecciones de 2028.