FundoVida promueve la lectura y el valor histórico del Día de las Madres en escuela Patria Mella

Fuente Externa

Santo Domingo Este, RD – Más de un centenar de estudiantes de 4to, 5to y 6to grado del Centro Educativo Patria Mella participaron en una jornada educativa organizada por la Fundación Dominicana por la Vida, Inc. –FundoVida-, con el objetivo fundamental de enaltecer el valor de la lectura como herramienta de formación integral.

La actividad, enmarcada en el programa de orientación e información de FundoVida en varios de los planteles educativos del municipio Santo Domingo Este, combinó cultura, historia y aprendizaje práctico.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la conversación sobre la celebración del Día de las Madres Dominicanas, que se conmemora el último domingo de mayo.

Allí se destacó la figura de la poeta vegana doña Trina de Moya, autora de la letra del Himno a las Madres Dominicanas.

Los niños y niñas conocieron que su nombre de pila es María de los Ángeles Trinidad de Moya Pérez y que fue esposa del presidente Horacio Vázquez, quien gobernó el país en tres ocasiones.

También se resaltó que tanto los restos de doña Trina, como los de don Horacio Vásquez, descansan en lateral derecho del Altar Mayor de la Iglesia San Rafael, en el municipio de Tamboril, en la provincia Santiago de los Caballeros, el primer Santiago de América.

De igual modo, se destacó que en reconocimiento de sus valiosos aportes y ejemplo de vida de doña Trina de Moya, en el presente una comunidad de la región del Cibao, en la provincia Espaillat, lleva la denominación de Villa Trina.

El encuentro también incluyó un taller práctico donde los estudiantes aprendieron a fabricar pañitos de cocina para evitar quemaduras al manipular ollas calientes.

Como facilitadores intervinieron Riky Santana y Sergio Díaz, dos personas con condiciones especiales, miembros de la Organización Dominicana de Ciegos, quienes compartieron su experiencia en torno al tema.

Con entusiasmo y orgullo, en el transcurso de la convivencia estudiantil, los alumnos interpretaron el Himno a las Madres Dominicanas.

En un folleto ilustrativo distribuido entre los estudiantes se recordó que esa composición fue vocalizada por primera vez en el país, el 30 de mayo de 1926, en el Convento de los Dominicos, con música del sacerdote y poeta Manuel de Jesús González.

La jornada cerró en el salón de actos del Centro Educativo Patria Mella con algunos comentarios y preguntas de los estudiantes y el disfrute de un suculento refrigerio y bizcocho.

Los niños agradecieron haber conocido de cerca la vida y los aportes de doña Trina de Moya y el significado de su himno, conocida como la obra poética más emblemática dedicada a las madres del país.

Ante el entusiasmo generado, varios de los niños y niñas asistentes sugirieron a FundoVida continuar con este tipo de encuentros para conocer más a fondo hechos, personajes y mujeres extraordinarias de la historia dominicana.

Los directivos de la entidad comunitaria que desde hace unos 27 años funciona en la comunidad de Maquiteria, acogieron la propuesta y se comprometieron a repetir la jornada, al tiempo que agradecieron al licenciado Josué David Pichardo, director del Centro Educativo Patria Mella, y a todo el cuerpo docente por el apoyo brindado para el éxito de la actividad.