Por Trajano Potentini

Santo Domingo, República Dominicana, 27 de mayo de 2026.– El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Potentini, llamó al pleno de la Suprema Corte de Justicia a asumir con responsabilidad institucional los reclamos de los jueces de las distintas jurisdicciones del país, tras el paro nacional judicial que calificó como un hecho de pocos precedentes y expresión de una crisis profunda dentro del Poder Judicial.

Potentini afirmó que el Colegio de Abogados respaldó “sin reservas” las demandas de los jueces, al considerarlas justas, legítimas y reiteradas durante todo el período de gestión del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina.

“El pleno de la Suprema Corte debe empoderarse de esta situación. No pueden permanecer indiferentes frente a reclamos que han sido ignorados durante años y que hoy han provocado una paralización nacional del sistema de justicia”, expresó.

El dirigente gremial sostuvo que los intentos de diálogo anunciados hasta el momento no han logrado resolver el conflicto y, por el contrario, han contribuido a aumentar la inconformidad de los jueces, al no incorporar de manera real a los sectores representativos de la judicatura.

En ese sentido, reiteró la propuesta del Colegio de Abogados de conformar una comisión judicial de alto nivel, integrada por miembros del Consejo del Poder Judicial, excluyendo a su presidente, Luis Henry Molina, así como por representantes de los gremios de jueces, servidores judiciales, pensionados y jueces independientes que han respaldado públicamente las demandas.

Potentini advirtió que la crisis judicial no solo afecta a los jueces y servidores del sistema, sino también a la ciudadanía, a los abogados litigantes y a los procesos judiciales en curso, algunos de los cuales podrían verse comprometidos por vencimiento de plazos procesales.

“Esto trastorna el sistema de justicia. No podemos ser ajenos a una crisis que puede volver a implosionar si no se le da una salida seria, institucional y con capacidad resolutiva”, manifestó.

Asimismo, exhortó a los jueces de la Suprema Corte de Justicia a no guardar silencio, especialmente en momentos en que varios de ellos podrían ser objeto de evaluación para fines de ratificación o sustitución. A su juicio, muchos magistrados cuentan con méritos, experiencia y condiciones suficientes para continuar sirviendo al país e incluso dirigir la Suprema Corte

“No se dejen arrastrar por una gestión fallida. Ustedes deben tomar acciones, asumir su rol institucional y evitar que esta crisis los alcance injustamente”, puntualizó Potentini.

El Colegio de Abogados insistió en que la solución debe surgir de un espacio plural, legítimo y con poder de decisión, capaz de atender los reclamos salariales, administrativos, laborales y de dignificación planteados por jueces, servidores judiciales y pensionados.

Potentini concluyó reiterando que la estabilidad del sistema de justicia dominicano exige respuestas concretas, no simples declaraciones mediáticas, y que el pleno de la Suprema Corte tiene la responsabilidad histórica de actuar antes de que la crisis se agrave.