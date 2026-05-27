Cuba desarrolla un candidato vacunal único en el mundo contra el cáncer

El hallazgo científico representa una esperanza para el tratamiento de múltiples enfermedades oncológicas en sus diferentes etapas

RT.-Científicos cubanos han logrado desarrollar un prometedor medicamento con «grandes potencialidades en la lucha contra el cáncer», informó la Presidencia de Cuba en un reportaje sobre el ‘HEBERSaVax’, un novedoso candidato vacunal diseñado para el tratamiento de diversos tumores malignos a través de la «inmunoterapia activa» que además aumenta la esperanza de vida de pacientes oncológicos.

Al respecto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó al equipo de investigadores liderado por la doctora Yanelys Morera Díaz, durante un encuentro el martes con expertos del sector de la salud en el Palacio de la Revolución en La Habana, donde el mandatario se interesó particularmente por el universo de pacientes que podrán beneficiarse de este tratamiento, que es considerado como una «vacuna terapéutica».

Esta inmunoterapia activa, indican los expertos, no solo ayuda al cuerpo a crear anticuerpos específicos, sino que ataca directamente el suministro de nutrientes y oxígeno del tumor, al cortar su flujo sanguíneo y frenar su avance dentro del cuerpo humano. Uno de los puntos clave que tiene es su seguridad, porque ha demostrado tener efectos adversos escasos y tolerables en los pacientes. Además, es de gran versatilidad, porque se puede combinar con terapias oncológicas convencionales sin aumentar la toxicidad del tratamiento global, explicó la doctora Yanelys Morera Díaz, líder del proyecto científico y miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba.

De momento, la vacuna terapéutica se ha aplicado a pacientes en ensayos clínicos de Fase II, e incluso en estadios avanzados, que han mostrado una mejoría significativa en su calidad de vida y respuestas completas al tratamiento. Los científicos cubanos señalan que la medicina ha mostrado un amplio alcance porque tiene potencial para tratar diversos tumores sólidos, como el cáncer colorrectal, de ovario, renal y hepatocarcinoma, lo que lo hace resaltar en el panorama científico como un producto único en su tipo en todo el mundo.

La investigación científica ya transitó por rigurosas fases de control, desde las pruebas iniciales en animales de laboratorio hasta los estudios más recientes. Debido a las altas exigencias de la agencia regulatoria cubana, el grupo de expertos recopila con rigurosidad las evidencias necesarias para avanzar hacia los siguientes niveles de validación. Aunque el fármaco continúa en su correspondiente periodo de investigación, los resultados preliminares en seres humanos son muy alentadores.

El doctor Julio César Hernández Perera, especialista en Medicina Interna, reafirmó la confianza que genera esta innovación dentro del gremio clínico. El experto recalcó que la baja toxicidad del componente abre las puertas para su empleo en pacientes que sufren de múltiples enfermedades simultáneas de forma previa.

¿Cómo se administra?

Por su parte, la investigadora Adriana Felinciano Pozo destacó la robustez de los datos acumulados y la sencillez de la aplicación del fármaco, el cual se administra por vía subcutánea. La experta también resaltó la versatilidad de la fórmula frente a padecimientos oncológicos de gran incidencia global.

El equipo de científicos cubanos resalta el esfuerzo alcanzado con este producto a través de arduas investigaciones de la biotecnología cubana en medio del bloqueo impuesto por EE.UU. y su política de «asfixia total» contra la isla caribeña, que solo genera dificultades para el desarrollo del país y su contribución en avances que benefician a la humanidad.

Los creadores del proyecto aspiran incorporar este medicamento al arsenal terapéutico del sistema de Atención Primaria de Salud cubano, porque ayudará a prevenir el avance de varios tipos de cáncer, lo que generará un alivio frente a las afecciones oncológicas, que constituyen una de las principales causas de mortalidad y afectación de la calidad de vida en el planeta.