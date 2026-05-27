¿Cómo un acuerdo con Irán podría reconfigurar el orden petrolero mundial?

Aunque Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo que reabra el estrecho de Ormuz, el mercado petrolero resultante será muy diferente al que existía antes del conflicto, informa Axios.

A parte de que los países del golfo Pérsico necesitarán tiempo para reanudar la caída de producción de petróleo, la Agencia Internacional de la Energía advirtió en su informe de mediados de mayo que, incluso tras la retirada de las minas, se necesitarán al menos dos o tres meses para reanudar las exportaciones de forma estable.

Ben Cahill, analista petrolero de la Universidad de Texas en Austin, señaló que la velocidad de la normalización también dependerá en gran medida de si los armadores y las tripulaciones se sienten seguros para transitar. Puesto que persisten dudas sobre si Irán impondrá tasas, medidas de seguridad o tarifas de seguros adicionales, el experto consideró que «podría ser un proceso intermitente, a medida que los transportistas reacios al riesgo vayan superando estas incertidumbres».

Por su parte, Edward Fishman, exasesor del Departamento de Estado de EE.UU., teniendo en cuenta que los funcionarios del país persa ya estarían barajando nuevas tarifas para los buques petroleros, consideró que esta medida podría reportar a Teherán decenas de miles de millones de dólares al año, que incluso alcanzarían hasta 100.000 millones.

Un bloqueo con cambios presentes y futuros

Antes de la crisis, el mercado petrolero infravaloraba los riesgos sobre la infraestructura y el transporte marítimo. Ahora, los analistas creen que la «prima de riesgo geopolítico», es decir, el sobreprecio preventivo que incorpora el riesgo, será más alta. Clayton Seigle, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, asegura que «habrá una prima de precio permanente asociada a un entorno operativo permanentemente más riesgoso».

Por este motivo, varios países ya se están movilizando con el objetivo de reducir el impacto de la dependencia hacia el estrecho y el comercio marítimo que lo traviesa. Este es el caso de los Emiratos Árabes Unidos, que acelerarán la construcción de un oleoducto que duplicará su capacidad de exportación por el puerto de Fujairah.

Mientras, en EE.UU., los altos precios del crudo podrían incentivar a los productores a aumentar su rendimiento. Antes de la guerra, se esperaba que la producción del país cayera de 13,6 a 13,3 millones de barriles diarios entre 2026 y 2027. Sin embargo, ahora se prevé que esta aumente a 14,1 millones el año que viene. Fuente: RT