Maduro y su esposa envían mensaje desde la cárcel en EE.UU

El mandatario venezolano y Cilia Flores agradecieron «tanto apoyo, tanta oración y tanta solidaridad».

RT.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa y diputada, Cilia Flores, publicaron este domingo un nuevo mensaje en sus redes sociales desde la cárcel federal de máxima seguridad en Nueva York, donde se encuentran privados de la libertad.

«Amado pueblo de Venezuela y del mundo: un gran abrazo de fe, amor y gratitud. Es domingo de oración, acción y unión», escribieron a través de la cuenta de X del mandatario con motivo de la celebración de Pentecostés.

En este sentido, afirmaron que «la oración, cuando nace de la fuerza de la fe verdadera, logra todo aquello que nos proponemos en familia y en comunidad», añadiendo varias citas del evangelio de Mateo.

«Que el espíritu santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos y fuerza para seguir adelante. Cilia y yo agradecemos tanto apoyo, tanta oración y tanta solidaridad. Siempre estamos con ustedes», concluye el mensaje.

El pasado 3 de enero, Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron secuestrados durante una agresión militar dirigida por el Pentágono y perpetrada por tropas del Delta Force, unidad de élite del Ejército de EE.UU.

Durante esta acción, se bombardearon blancos civiles y militares en la Gran Caracas. La agresión militar dejó más de 100 víctimas fatales, entre ellos civiles, militares venezolanos y 32 soldados cubanos que prestaban servicio como parte de la Guardia Presidencial.

Tras su secuestro, Maduro y Flores fueron trasladados a una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York, donde se encuentran privados de libertad mientras la Justicia de EE.UU. determina su futuro en medio de acusaciones de efectuar un proceso viciado, ilegal, carente de jurisdicción e infundado, acusados de supuesto «narcoterrorismo».

El Gobierno de EE.UU. acusa al mandatario de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales. En resumen, se le imputa ser el líder del supuesto Cártel de los Soles, señalamiento posteriormente desdeñado por la Justicia estadounidense. Maduro y Flores enfrentan, además, cargos por su supuesta colaboración con organizaciones criminales, calificadas como «terroristas» en EE.UU.