MPD llama a la unidad revolucionaria a 55 años de la muerte de Maximiliano Gómez

Fuente Externa

Con una concurrida actividad que estuvo matizada por consignas llamando a la lucha y a la unidad de los revolucionarios, el Movimiento Popular Dominicano (MPD) conmemoró hoy el 55 aniversario del asesinato del dirigente revolucionario Maximiliano Gómez (El Moreno), quien fue su secretario general y el más destacado líder de la lucha post Guerra de Abril de 1965 y por las libertades políticas durante los gobiernos de los doce años de Balaguer.

El acto político tuvo lugar ante la tumba en el Cementerio Nacional de la avenida Máximo Gómez, en el Distrito Nacional, y el mismo estuvo encabezado por el vocero nacional del MPD, el profesor Fernando Hernández, quien tuvo a su cargo el discurso central.

Fernando Hernández resaltó la incapacidad del movimiento progresistas y las organizaciones de izquierda en la República Dominicana a 55 años de la muerte de El Moreno, para conformar un frente alternativo a la derecha política, para disputarle el poder a los partidos tradicionales del sistema, al tiempo que hizo un ferviente llamado a la unidad y las acciones para la lucha y la participación política en todos los escenarios, incluida la contienda electoral del año 2028.

“Las fuerzas revolucionarias democráticas, progresistas y de izquierd no deben ser arrastradas a favorecer al menos malo de la partidocracia, pues, todos son hijos del imperio, unos son hijos legítimos y otros son bastardos, pero responden a los intereses del capital nacional e internacional, responden al Imperialismo Norteamericano. Llámese PRM, PRD, PLD, FP, PRSC Y demás bisagras. Esas cábulas deben ser enfrentadas con determinación”, expreso el vocero del MPD.

A 55 años de su partida, el legado de Maximiliano Gómez “El Moreno” sigue más vivo que nunca* Hernández aseguró que “todas las condiciones están dadas” para forjar el frente democrático, progresista y de izquierda, con el objetivo de derrotar las políticas contra el pueblo de la oligarquía, la burguesía y el imperio, ejecutadas a través de los partidos PRM, Fuerza del Pueblo y Reformista, PRD y grupos satélites.

El dirigente emepedeísta criticó la política de endeudamiento del gobierno de Abinader, rechazó la entrega de la soberanía de la República Dominicana, al entregar de los principales puertos y aeropuertos al comando sur de los Estados Unidos, así como la entrega de gran parte del territorio nacional a transnacionales mineras para la explotación de oro y otros minerales, pese a la destrucción de las cuencas de los ríos y la contaminación de las aguas.

A continuación, el documento completo leído por el vocero nacional del MPD, al conmemorar la organización de izquierda el 55 aniversario de Maximiliano Gómez (El Moreno), quien fuera asesinado en una operación planificada y dirigida por la Central de Inteligencia Americana (CIA), en Bruselas, capital de Bélgica, donde se encontraba exiliado el dirigente emepedeísta al ser liberado por el régimen de Balaguer en marzo de 1970 tras el secuestro del Coronel Norteamericano Donal J. Ceowley.

A continuación a nota de prensa:

MOVIMIENTO POPULAR DOMINICANO “MPD”

Marxista – Leninista.

55 años después Maximiliano Gómez: Luz y Esperanza.

Buenos días a los familiares de Maximiliano Gómez.

Buenos días representantes de las organizaciones hermanas.

Buenos días Camaradas.

Buenos días a los miembros de la prensa.

Señoras y Señores:

Hoy como todos los años venimos a rendirles tributos al inmenso, al más grande y extraordinario dirigente proletario de todos los tiempos, el gigante MAXIMILIANO GOMEZ _ EL MORENO. 55 años después, el Moreno para el movimiento revolucionario dominicano y latinoamericano: Luz y Esperanza.

A pesar de haber nacido con los dos pecados originales: La negritud y la pobreza. Maximiliano fue orgulloso de su color y de sus raíces proletarias. Superando esas barreras con el estudio individual y colectivo llegando a ser uno de tres líderes más importantes en las décadas de los 60 y 70.

Tenemos que reconocer que, a 55 años de su vil asesinato de El Moreno, las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda hemos sido incapaces de forjar UN FRENTE ALTERNATIVO que le pueda disputar el poder a las fuerzas reaccionarias y conservadoras del país.

Las fuerzas revolucionarias democráticas, progresistas y de izquierda no deben ser arrastradas a favorecer al menos malo de la partidocracia, pues, todos son hijos del imperio, unos son hijos legítimos y otros son bastardos, pero responden a los intereses del capital nacional e internacional, responden al Imperialismo Norteamericano. Llámese PRM, PRD, PLD, FP, PRSC Y demás bisagras. Esas cábulas deben ser enfrentadas con determinación.

Todas las condiciones están dadas para forjar el FRENTE DEMOCRATICO, PROGRESISTA Y DE IZQUIERDA PARA DERROTAR LAS POLITICAS CRIMINAL DE LA OLIGARQUIA, LA BURGUESIA Y EL IMPERIO. NO HAY TIEMPOS QUE PERDER.

Rechazamos la política de endeudamiento del gobierno de Abinader, la entrega de nuestra soberanía, la entrega de los principales puertos y aeropuertos al comando sur de los Estados Unidos. Así como la entrega de nuestras riquezas naturales al gran capital y sus pretensiones de explotar y destruir las cordilleras y muy especialmente la SEPTENTRIONAL, LA CENTRAL Y EL VALLE DE SAN JUAN. Nosotros condenamos la política perversa del PRM en convertir la Nación Dominicana en plataforma para agredir a las Repúblicas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y demás naciones independientes.

El MPD ratifica su respaldo y solidaridad con la revolución Cubana, condenamos el embargo criminal comercial y petrolero y sus pretensiones del departamento de justicia del decadente imperio de perseguir y cometer al general de ejército Raúl Castro. Los Estados Unidos no tienen calidad para enjuiciar a ciudadanos de otros países y menos autoridades que cumplan con la constitución de sus respectivos países, ya que con ello se viola el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas.

Igualmente condenamos el acto de piratería realizada por la administración TRUMP contra la revolución Bolivariana de Venezuela y exigimos la inmediata libertad del Presidente Nicolás Maduro y la diputada Celia. Apoyamos sin reservas la lucha del bravo pueblo de Bolivia por preservar sus recursos naturales y contra el gobierno títere e imperialista de Rodrigo Páez y que renuncia ya por no representar los intereses de la inmensa mayoría del pueblo Bolivariano.

Respaldamos al gobierno independiente de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega en su lucha por su soberanía. Valoramos el heroísmo del heroico y bravo pueblo de la Republica de IRAN y con el a todos los pueblos del mundo que luchan por la liberación Nacional, por la independencia y la autodeterminación.

Finalmente, en estos 55 años del asesinato de MAXIMILIANO GOMEZ reafirmamos nuestra absoluta lealtad a su pensamiento y nos comprometemos solemnemente a impulsar la CONSTITUYENTE con participación popular para refundar la Republica Dominicana.

HAREMOS PATRIA, HABRA PATRIA.

PATRIA O MUERTE: VENCEREMOS.