A 55 años de su partida, el legado de Maximiliano Gómez “El Moreno” sigue más vivo que nunca*

Fuente Externa

Santo Domingo Este, R.D.– En un acto de profunda recordación histórica y compromiso patriótico, la Fundación Maximiliano Gómez “El Moreno” convoca a la ciudadanía a conmemorar el 55 aniversario del asesinato del líder revolucionario más emblemático de la posguerra dominicana.

Bajo el lema **»Su legado vive, su lucha continúa, el pueblo no olvida», la organización rendirá homenaje a la memoria de un hombre cuya brillantez intelectual y entrega incondicional marcaron un antes y un después en la conciencia social del país.

La cita tendrá lugar el próximo *sábado 23 de mayo, frente al busto erigido en su honor, ubicado en la avenida Coronel Fernández Domínguez, en San Isidro. En este punto de encuentro, se llevará a cabo una ofrenda floral simbólica: **55 rosas rojas* serán depositadas in memoriam, representando cada año de ausencia física, pero también la vigencia eterna de sus ideales de justicia y libertad.

La Fundación Maximiliano Gómez destaca la expectativa reinante ante este aniversario, reafirmando que la figura de “El Moreno” no pertenece solo al pasado, sino que sigue siendo un faro de inspiración para las nuevas generaciones que sueñan con una nación más justa.

Invitamos a todos los compañeros, amigos y ciudadanos que mantienen viva la llama de su pensamiento a acompañarnos en este acto de justicia histórica y memoria colectiva.

Detalles del evento: *Fecha:* Sábado 23 de mayo. Hora: 4:pm. Lugar:* Busto de Maximiliano Gómez, Av. Coronel Fernández Domínguez, San Isidro, Santo Domingo Este. *Motivo»: Conmemoración del 55 aniversario de su partida.