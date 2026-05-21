“Diplomacia del Bourbon”, una celebración de tradición, amistad y comercio entre EE. UU. y Rep. Dom.

Fuente Externa

Santo Domingo, D.N.– La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y su Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Oficina de Asuntos Agrícolas celebraron este miércoles “Diplomacia del Bourbon”, una velada dedicada a resaltar la tradición, calidad y legado cultural del bourbon estadounidense, como parte de las actividades conmemorativas de Libertad 250 (Freedom 250), la celebración del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

El evento reunió a representantes del sector privado, líderes de cadenas hoteleras y comerciales, funcionarios del Gobierno dominicano vinculados a las áreas de comercio y agricultura, representantes de la industria tabacalera dominicana y miembros de la comunidad diplomática.

En sus palabras de apertura, la embajadora de los Estados Unidos en Santo Domingo, Leah Francis Campos, destacó el papel histórico y cultural del bourbon como una de las expresiones más emblemáticas de la tradición estadounidense y resaltó la sólida relación comercial entre los Estados Unidos y la República Dominicana.

“Durante casi 250 años, agricultores y destiladores estadounidenses han producido bebidas de clase mundial, como los bourbons que disfrutamos esta noche”, expresó la Embajadora. Añadió que “hoy, esa misma tradición fortalece la relación comercial entre los Estados Unidos y la República Dominicana, que supera los 33 mil millones de dólares anuales y apoya empleos, empresas y comunidades en ambos países”.

La velada también puso en valor la conexión entre el bourbon estadounidense y los cigarros premium dominicanos, destacando la excelencia artesanal y la herencia cultural que ambos productos representan.

La Embajada agradeció especialmente el apoyo de los patrocinadores Álvarez & Sánchez, United Brands, Beam Suntory y El Catador, así como la participación de representantes de reconocidas casas tabacaleras dominicanas, incluyendo Arturo Fuente, La Aurora, La Galera, La Flor Dominicana y ProCigar. Estas empresas y sus productos destacan importantes emblemas culturales de los Estados Unidos y de la República Dominicana.

Sobre Libertad 250

Libertad 250 (Freedom 250) es una iniciativa del Gobierno estadounidense, que lidera la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos durante todo el año 2026. En coordinación con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca (White House Task Force 250), agencias federales y la Comisión correspondiente, Freedom 250 funciona como una alianza público-privada que busca conectar y amplificar esfuerzos en los 50 estados y alrededor del mundo para destacar este hito histórico.

La conmemoración promueve una reflexión sobre la historia de los Estados Unidos y las libertades fundamentales, así como una visión compartida hacia el futuro, fortaleciendo los vínculos y el entendimiento entre los Estados Unidos y sus socios internacionales, incluida la República Dominicana.