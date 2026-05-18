“Solidaridad Dominicana con Haití: Saludo al Pueblo Haitiano en el Día de su Bandera”

Saludos al Pueblo Haitiano en el “Día de su Bandera”

Fuente Externa

En ocasión de la conmemoración del “Día de la Bandera” (1803) de la hermana República de Haití, extendemos un firme y fraterno saludo al pueblo haitiano, heredero de la gloriosa Revolución Haitiana, la primera revolución antiesclavista triunfante del mundo, que abrió las puertas de la libertad para los pueblos de nuestra Abya Yala (América) y sentó las bases de las luchas anticolonialistas y antiesclavistas.

Rendimos honor a revolucionarios como Cécile Fatiman, Dutty Boukman, Jean-Jacques Dessalines y Alexandre Pétion, protagonistas de una gesta que no solo conquistó la independencia, sino que impulsó la emancipación continental. En Haití, el libertador Simón Bolívar recibió apoyo decisivo en armas, hombres y recursos para liberar a cinco pueblos del yugo colonial español; en República Dominicana abolieron la esclavitud (1822), apoyaron a “Los Restauradores” en la lucha por la independencia definitiva contra España, y en 1965, durante la “Guerra Patria”, el “Batallón Haitiano” combatió al invasor estadounidense junto a “Los Constitucionalistas”, marcando un hito continuo de solidaridad internacionalista sin precedentes.

Haití, símbolo universal de libertad, ha sido castigado históricamente por las potencias colonialistas e imperialistas, que nunca le han perdonado su independencia. Hoy, esa agresión se expresa en nuevas formas de injerencia, ocupación y en la imposición de gobernantes y bandas paramilitares que someten al pueblo haitiano a una profunda crisis política, económica y social.

Denunciamos que Haití se encuentra bajo una intervención de facto, donde las bandas armadas, cuyas armas han sido señaladas por organismos internacionales como provenientes de puertos de Estados Unidos, han sembrado el terror, desplazando a más de 1,4 millones de personas (OIM). Esta situación no debe ser utilizada como pretexto para justificar nuevas intervenciones militares extranjeras.

En este contexto, condenamos la postura del presidente Luis Abinader, quien ha promovido reiteradamente la intervención militar en Haití, apoya financieramente dicha intervención y ha colocado el territorio dominicano al servicio de fuerzas extranjeras, en contradicción con el Derecho Internacional, la Constitución y la autodeterminación de los pueblos. También denunciamos las políticas migratorias inhumanas que criminalizan a inmigrantes haitianos/as y a las personas negras, violando derechos fundamentales y tratados internacionales suscritos por el Estado dominicano.

En este saludo al pueblo de Dessalines, reafirmamos que la solución a la crisis haitiana debe ser una solución haitiana, sin injerencias extranjeras y con pleno respeto a su soberanía.

Convocamos al pueblo dominicano a retomar el camino de la solidaridad histórica con Haití. Hoy más que nunca, es necesario construir relaciones basadas en el respeto mutuo, la cooperación y la paz.

¡Por un Caribe libre de guerras y en paz:

no a las multiformes agresiones colonialistas contra el pueblo haitiano!

Santo Domingo, República Dominicana, 18 de mayo del 2026.