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Santo Domingo, República Dominicana. – El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) presentó la mañana de este lunes “ITLA PASS”, una innovadora iniciativa orientada a fortalecer la experiencia estudiantil mediante la implementación de un carné inteligente que integra beneficios académicos, sociales y comerciales para estudiantes de nuevo ingreso, así como para la comunidad docente y administrativa.

A través de “ITLA PASS”, el ecosistema del ITLA podrá acceder a atractivos descuentos, facilidades y convenios estratégicos en reconocidos establecimientos y servicios externos del país, contribuyendo al bienestar y desarrollo integral de la comunidad ITLA.

Durante el acto de presentación, el rector del ITLA, ingeniero Jimmy Rosario Bernard, destacó que ITLA PASS surge como parte del compromiso institucional con la modernización de sus servicios y la creación de oportunidades que impacten positivamente la vida académica y personal de sus estudiantes.

“El ITLA PASS es la respuesta a nuestra visión de innovación y transformación educativa como entidad de educación técnico-superior en el ámbito tecnológico. Siempre estaremos respaldando iniciativas que aporten valor agregado a la experiencia universitaria, así como a nuestra comunidad docente”, precisó el rector.

El espacio fue propicio para que el rector anunciara la próxima presentación de los proyectos ITLA TV e ITLA Radio, iniciativas que fortalecerán la comunicación institucional. Asimismo, reiteró su agradecimiento a las distintas marcas que se han sumado a este proyecto.

En el acto de lanzamiento estuvieron presentes Pedro Pablo Castro, vicerrector académico; Juan Matos, vicerrector de Extensión y Desarrollo; Winckler Paula, decano de Ciencia y Tecnología; Daybelis Chevalier, directora de Recursos Humanos; Rafael Frías, encargado de Servicios Estudiantiles; Ericka Báez, encargada de Becas; y María Mercedes, encargada de Planificación. En representación de las marcas aliadas, participó Luis Suárez, gerente de Mercadeo de L&R Comercial.

Red de aliados y beneficios exclusivos para la comunidad ITLA

Como parte de los beneficios del programa ITLA PASS, los estudiantes y la comunidad académica acceden a una amplia red de aliados comerciales que ofrecen descuentos exclusivos en diversas categorías. En bienestar y cuidado personal, participan marcas como Benefruta (15 %), Blue Beauty Space (10 %), Modelo Peluquería y Detalles by Leo (15 %), Corte y Barba (20 %) y Depilap (55 %).

En el ámbito gastronómico, se integran opciones como Tamashi Sushi & More, Jade Teriyaki, Jade Restaurante y Zen Kitchen, así como el restaurante El Mexicano, todos con un 10 % de descuento, mientras que Pala Pizza ofrece un 15 % y Agua Goyi un 10 % en fardos de agua.

Asimismo, en tecnología y servicios destacan Cecomsa (5 % y beneficios adicionales), CSM Tech World (10 % en reparaciones y accesorios y 5 % en electrónicos), LyR (5 % en electrodomésticos y 10 % en madera) y Altice, con un 15 % de descuento en servicios móviles pospago, internet móvil y soluciones de hogar en fibra.

En cuanto a salud, cultura y conectividad, el programa incorpora al Centro de Investigación y Medicina Física Integral con un 30 % de descuento en servicios de terapia física, entrenamientos y capacitaciones. También incluye acceso gratuito al Museo Nacional de Historia Natural, con cinco entradas mensuales para observaciones astronómicas, y un 10 % de descuento en experiencias con Xcape Tours.

En el área logística, Glotrans Courier ofrece una tarifa preferencial de RD$192.42 por libra, mientras que Wind Telecom brinda un paquete integral que contempla un 15 % de descuento en planes de internet de fibra óptica en modalidad pospago, exoneración de cargos por activación, una línea de voz con 100 minutos mensuales sin costo, cobertura de asistencia vial, hogar y legal en planes seleccionados, así como un 15 % de descuento en la adquisición de hasta dos equipos WiFi Mesh.