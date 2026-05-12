“Discriminar por edad barre la dignidad de los envejecientes”, dice Vargas

Por Cinthia Polanco

El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, cuestionó públicamente el criterio aplicado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la renovación de licencias de conducir a personas mayores de 65 años.

A través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), Vargas relató que acudió el pasado viernes a una oficina del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para renovar su licencia de conducir y fue informado de que, debido a su edad, la renovación solo podía otorgarse por dos años, en lugar de los cuatro años habituales.

“Me dijeron que en mi caso solo podía ser por 2, en vista de que ya cumplí más de 65 años y que después de esa edad comienzan los achaques de salud que ponen en peligro el tránsito vehicular”, expresó el magistrado.

Aunque afirmó no sentirse enojado, manifestó preocupación por considerar que la medida contradice el principio constitucional de igualdad ante la ley. Citó el artículo 39 de la Constitución dominicana, el cual prohíbe la discriminación por motivos de edad.

Asimismo, recordó que el Tribunal Constitucional ha sostenido reiteradamente que el Estado no solo debe abstenerse de discriminar por edad, sino también garantizar una protección reforzada hacia las personas mayores.

“La edad no debe operar, por sí sola, como una presunción administrativa de incapacidad. Cuando se discrimina por la edad, se barre la dignidad de los envejecientes”, escribió Vargas en su publicación dirigida al Intrant.