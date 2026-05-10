Organismo del BID vendrá al país a investigar queja sobre proyecto energético en Manzanillo

Por Enrique De Leon

Santo Domingo, D.N. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, MICI, del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, vendrá al país para investigar la queja interpuesta por comunitarios y por varias organizaciones ambientalistas sobre el proyecto Manzanillo Bay Energy, en Manzanillo, provincia Montecristi, informaron el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA.

Las organizaciones anunciaron que este martes, 12 de mayo, una delegación del MICI, presidida por Andrea Repetto Vargas, directora del organismo y acompañada por Gastón Ain, coordinador de la Fase de Resolución de Disputas, por Amanda Beaujon, especialista de la Fase de Verificación de Observancia, entre otros, se encontrarán en Manzanillo, municipio Pepillo Salcedo, de la provincia Montecristi, con una delegación conformada por comunitarios y dirigentes del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA.

Comunicaron que la delegación comunitaria y de las organizaciones ambientalistas estará presidida por Euren Cuevas Medina, director ejecutivo de INSAPROMA, y por Enrique de León, vocero principal del CNLCC, en calidad de asesores junto al Centro de Información Bancaria, CIB, y la Red Gran Caribe Libre de Fósiles.

Explicaron que la queja que interpusieron los comunitarios y las organizaciones demanda que el proyecto que financia la división BID Invest de dos super plantas a gas natural licuado, de 860 megavatios, con un paquete de préstamos de más de 1,750 millones de dólares, sea reubicado fuera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa.

Plantearon que la legislación dominicana prohíbe que en las áreas protegidas y en sus respectivas zonas de amortiguamiento se establezcan y operen proyectos energéticos.

Indicaron que la queja depositada ante el MICI demuestra que el proyecto que financia el BID está situado del lindero del Parque Nacional Estero Balsa a una distancia de 119 metros en el lado noroeste y a 55 metros en el lado sureste, cuando la zona de amortiguamiento por mandato de la ley comprende una distancia de por lo menos 300 metros lineales a partir de los linderos de las áreas protegidas.

Manifestaron que la queja interpuesta considera que el BID debe reubicar de inmediato y ante todo el proyecto fuera de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa, con la finalidad de cumplir con la ley y proteger los manglares.

“No es posible negociar la ley, la ley se cumple o no se cumple. Por tanto, esta es la línea roja que define la actitud del movimiento ambiental dominicano en este caso y en los demás: el cumplimiento estricto de la ley, y después conversamos sobre cualquier otro aspecto”, dijeron.

Señalaron que la queja también demanda la restauración del lugar donde se construyen las plantas de generación a gas natural licuado a su forma original que era un bosque seco de alrededor de medio millón de metros cuadrados que servía de protección y transición a tierra de los manglares del Parque Nacional Estero Balsa.

Igualmente los comunitarios y las organizaciones reclaman la indemnización de los afectados por esta devastación de este bosque seco que ha sido convertido en un alto terraplén.

“Antes una parte de la población, la más deprimida, se alimentaba y vivía de este bosque seco y de sus alrededores, como los recolectores de crustáceos y de otras especies, que se han quedado sin sustento”, expusieron.

Destacaron que el encuentro con el MICI el próximo martes, 12 de mayo, es la culminación de un largo proceso de discusiones con el Tesoro de los EUA, en Washington, D.C., y con el BID Invest sobre la conveniencia del uso del gas natural licuado en vez de las fuentes renovables como se había comprometido inicialmente en este proyecto, así como los impactos negativos de esta generación de energía fósil en un medio tan frágil y delicado como es el ecosistema de la Bahía de Manzanillo.

“Pero también este encuentro es el punto de inicio de una negociación para por lo menos hacer que esta inversión cumpla la ley y respete la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Manglares Estero Balsa, restaure el área devastada y compense a los sectores afectados”, aseguraron.

Aclararon que las organizaciones están preparando el depósito ante la justicia dominicana de una querella con medida cautelar contra el proyecto hasta que éste salga del área donde actualmente se construyen las obras civiles de las plantas.

Valoraron en su justa dimensión el esfuerzo del MICI del Grupo BID de atender la queja interpuesta y de propiciar una solución satisfactoria que está siendo respondida con el mismo espíritu por los comunitarios de Manzanillo y por las organizaciones ambientalistas.

“Este organismo multilateral está haciendo lo que desearíamos que el Gobierno dominicano haga frente a nuestras denuncias y demandas, que es escucharnos y buscar de manera conjunta con la población afectada soluciones reales ante los problemas. Esto nos hubiera gustado que sucediera con la contaminación de Punta Catalina y con las barcazas fondeadas en Los Negros de Azua, para solo citar dos ejemplos”, afirmaron.