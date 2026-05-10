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La Cuaba, Pedro Brand.– Continúan las manifestaciones pacíficas de apoyo al proyecto de construcción de una planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos en la comunidad de La Cuaba, donde residentes y comunitarios han salido en defensa de una iniciativa que consideran innovadora y necesaria.

En estos momentos, se desarrolla una concentración pacífica en la zona, con la participación activa de comunitarios de El Aguacate, quienes pancartas en mano expresaron su disposición a respaldar la instalación de esta moderna planta, destacando que no se trata de un vertedero a cielo abierto, sino de un modelo sostenible enfocado en el aprovechamiento de los residuos.

Los munícipes valoran que el proyecto podría representar importantes beneficios para la comunidad, incluyendo mejoras ambientales, generación de empleos y un manejo más organizado de los desechos sólidos, siempre que su operación se realice bajo estrictos controles ambientales y criterios técnicos adecuados.

Asimismo, recordaron que en semanas recientes figuras públicas y líderes comunitarios ya habían manifestado su apoyo a esta iniciativa, reafirmando la necesidad de apostar por soluciones modernas frente a la problemática histórica de la basura en el país.

La comunidad reiteró su llamado a las autoridades y sectores involucrados a garantizar la transparencia del proceso, el cumplimiento de las normativas ambientales y la participación ciudadana, como pilares fundamentales para el éxito del proyecto.