Denuncian basurero convierte entrada del Residencial Doña Idalia, en SDE, en un foco de contaminación

Demandan intervención de la ASDE porque la acumulación de desechos, aguas estancadas, y malezas son un peligro para la salud de sus residentes y transeúntes

Por la Redaccion

Santo Domingo Este. Una de las entradas del Residencial Doña Idalia, ubicada en la Charles de Gaulle esquina calle E, frente al parqueo del Multiplaza Charles de Gaulle, en este municipio, se ha convertido en un gran basurero ante la mirada indiferente de las autoridades de la Alcaldía de Santo Domingo Este, denunciaron vecinos del sector.

Indicaron que la acumulación de basura y toda clase de desperdicios comenzó cuando la gestión del alcalde Dío Astacio instaló un contenedor, en el que personas de zonas aledañas vertían toda clase de desechos, como neumáticos viejos de negocios de ventas de gomas cercanos, troncos de árboles, animales muertos, materiales de construcción, neveras, muebles viejos, que eran tantos desechos que llenaban el dispositivo y quedaba la mayoría en el suelo.

Ante esta situación, residentes en el residencial comenzaron a enfrentar a esos desaprensivos y a demandar el retiro del contenedor, acción que ejecutó la ASDE, pero según informaciones para repararlo y volver a llevarlo al lugar, por lo que los vecinos están a la expectativa porque se oponen a que lo reinstalen de nuevo, informó el periodista Bienvenido Scharboy, quien vive en el Residencial Doña Idalia.

“Lo grave del caso es que después del retiro del contenedor ahora el vertedero se ha hecho más grande y peligroso, porque al estar en una esquina donde hay un solar baldío, personas de sectores aledaños siguen vertiendo toda clase de desperdicios, que emanan un olor nauseabundo, por la acumulación de aguas residuales, animales muertos y otros focos de contaminación”, dijo el comunicador.

Otra situación peligrosa es que los contenes están llenos de materiales de construcción, los imbornales están tapados, y por la acumulación de aguas ha crecido la maleza y el lodo en las aceras de esa entrada, por lo que los transeúntes deben tirarse a la mitad de la avenida, donde corren el peligro de ser atropellados porque los vehículos pasan a gran velocidad y muy cerca de las personas, muchas de ellas con diferentes discapacidades.

El periodista Bienvenido Scharboy demandó del alcalde Dío Astacio ordenar la limpieza y el bacheo de las calles de esta entrada del Residencial Doña Idalia, la intervención inmediata del cabildo del solar, cercándolo, solo dejando el espacio libre de las aceras para evitar se siga utilizando esta área como un vertedero, además, que aplique las leyes municipales a quienes continúen vertiendo desechos en detrimento de la salud de los demás.