ROMESE/CAL garantiza abastecimiento de medicamentos con licitación de RD$2,485 millones

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SANTO DOMINGO. El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) realizó la apertura de las propuestas económicas de la Licitación Pública Nacional PROMESE/CAL-CCC-LPN-2026-0001 con la cual se cubrirán las demandas del Sistema Público Nacional de Salud y las Farmacias del Pueblo en el periodo comprendido entre mayo de 2026 y abril de 2027.

La inversión destinada a medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio asciende a RD$2,485 millones y está distribuida en 442 renglones, con el propósito de garantizar la cobertura de las necesidades programables en materia de salud, como parte de los objetivos priorizados por el Gobierno del presidente Luis Abinader.

Al pronunciar unas palabras en el acto de apertura, el director de PROMESE/CAL, José Luis López Pérez, destacó que el actual proceso de licitación cuenta con la participación de más de 70 oferentes, una cifra superior a la registrada en procesos similares anteriores, lo que fortalece la capacidad de respuesta institucional.

Junto a López Pérez, estuvieron miembros del Comité de Compras y Contrataciones de PROMESE/CAL, oficiales de cumplimiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y notarios públicos, velando por el cumplimiento de la Ley Núm. 47-25 y su Reglamento 52-26.

Al acto que se desarrolló en un hotel de la ciudad capital, se dieron cita los subdirectores de la institución Andrea Candida Difo Marte y Carlos Alberto Padilla Duran.

También asistió Carlos Castillo en representación del Ministerio de Salud Pública; el director ejecutivo del Hospital Docente de la Policía Nacional, Juan Paredes; Orquídea Grullón en representación del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y Osvaldo Holguín, presidente de la Asociación Dominicana de Suplidores de Medicamentos y Afines Inc.