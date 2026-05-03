Fuente Externa

Santo Domingo. – El doctor Julio César Landrón, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), entregó este viernes un segundo tomógrafo para el área odontológica del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, con el objetivo de fortalecer la capacidad diagnóstica de los servicios bucomaxilofaciales y elevar la calidad de la atención brindada a los usuarios.

La entrega del equipo, que contó con una inversión de nueve millones de pesos, se realizó en compañía del director de Odontología, doctor Mario Bournigal; el director del centro hospitalario, Joselin Valdéz; y los doctores Ramón Pichardo y Héctor Zorrilla Beras, representantes del departamento bucomaxilofacial.

Durante el acto, el doctor Landrón reiteró el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader y del SNS, de continuar ampliando y modernizando la disponibilidad de equipos de última generación en la Red Pública, a fin de garantizar diagnósticos más precisos y oportunos, así como una atención de mayor calidad para la población.

“Qué bueno que, a través del SNS, podamos realizar esta dotación de equipos y ponerlos a disposición de la población, para que tengan acceso a estos estudios”, expresó.

Asimismo, instó al personal del hospital a cuidar el equipo, asegurando su correcta manipulación y mantenimiento, para garantizar su funcionalidad y durabilidad.

El titular del SNS anunció además que próximamente se iniciarán los trabajos de remozamiento total de las áreas de emergencia y pediatría del hospital.

De su lado, el doctor Mario Bournigal aseguró que las lesiones faciales por trauma representan un importante problema de salud pública a nivel mundial, debido a su alta complejidad y su asociación con la morbimortalidad. En ese sentido, destacó la importancia de contar con este tipo de tecnología para mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

“El trauma facial está siendo atendido por especialistas maxilofaciales en todo el territorio nacional, y desde el SNS vamos a garantizar que cada hospital provincial sea dotado de tomógrafos dentales”, agregó.

Hasta la fecha, el SNS ha dotado de tomógrafos dentales y panorámicos a importantes centros de salud, entre ellos el Centro Especializado de Atención Ambulatoria en Salud (CEASNA), ubicado en la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar; el Hospital Inmaculada Concepción; el Hospital Luis L. Bogaert; el Hospital Ricardo Limardo; el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez; el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello; el Hospital Municipal Padre Fantino y el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.

Finalmente, el doctor Landrón valoró el esfuerzo del doctor Bournigal en el fortalecimiento del equipamiento y del recurso humano, orientado a mejorar la atención odontológica en la Red Pública.