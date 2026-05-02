Ministerio de Defensa realiza amplio operativo médico y odontológico en Montecristi

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Montecristi.– El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas y el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, realizó un amplio operativo médico y odontológico en el municipio de San Fernando de Montecristi, con el objetivo de brindar atención integral de salud a cientos de ciudadanos de esta demarcación.

La jornada, desarrollada en el Centro Educativo en Artes José Martín, incluyó consultas en múltiples especialidades médicas y odontológicas, entrega de medicamentos, elaboración de prótesis dentales y distribución de raciones alimenticias, impactando de manera directa y positiva a las comunidades más vulnerables de la zona.

Este tipo de iniciativas forma parte de uno de los ejes estratégicos de las Fuerzas Armadas, orientado a contribuir activamente al desarrollo social del país, llevando bienestar, prevención y asistencia a la población.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien estuvo acompañado por la gobernadora civil de la provincia de Montecristi, Leissa Cruz Polanco, y el senador de la provincia, Bernardo Alemán, junto a otras autoridades civiles y militares.

Durante su intervención, el ministro de Defensa destacó el impacto de este tipo de operativos en la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que reafirmó el compromiso institucional de continuar desarrollando acciones que fortalezcan el bienestar social en todo el territorio nacional.

De manera especial, anunció la construcción de una sede de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas en el municipio de San Fernando de Montecristi, iniciativa que abrirá nuevas oportunidades de formación técnica para los jóvenes de esta zona del país. En ese sentido, explicó que estas escuelas constituyen un pilar fundamental en la estrategia de desarrollo social de las Fuerzas Armadas, al ofrecer capacitación en diversas áreas técnicas y ocupacionales que facilitan la inserción laboral, el emprendimiento y la generación de ingresos en las comunidades.

Asimismo, precisó que el proyecto ya cuenta con los terrenos asignados y se encuentra en la fase final de diseño y elaboración de planos, incluyendo el levantamiento y análisis de las necesidades y oportunidades laborales de la zona, con el objetivo de definir una oferta académica alineada a la realidad productiva local y a las demandas del mercado.

Las autoridades locales agradecieron al Ministerio de Defensa por la realización de este importante operativo, destacando el impacto altamente positivo que representa para la comunidad, tanto en materia de salud como en el impulso al desarrollo educativo y social.

Con acciones como esta, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso no solo con la seguridad y defensa de la nación, sino también con el desarrollo humano y el bienestar de todos los dominicanos.